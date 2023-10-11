【以巴衝突Day 5】以色列續轟炸加薩準備地面行動 拜登警告鄰國勿輕舉妄動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）以色列對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲的報復反攻進入第五天（11日），轟炸加薩（Gaza）力道不減，地面行動勢在必行，與此同時，敵對鄰國蠢蠢欲動頻騷擾，美國總統拜登（Joe Biden）撂下狠話。

綜合路透、金融時報報導，哈瑪斯從加薩對以色列發射逾 4,500 枚火箭後，以國軍方稱已襲擊了 2,300 處哈瑪斯據點。雙方死傷人數部分，以國至少 1,200 人死，在邊界合作農場發現數十具遭屠戮的百姓屍體，包括幼兒。巴勒斯坦也超過 900 名民眾喪生，另以色列已在境內尋獲 1,500 具哈瑪斯武裝分子屍身。

以色列已動員 36 萬後備役軍力，部署了 35 個營級單位，同時為「未來行動」建造基礎設施，顯見大規模地面進攻已成定局。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬的執政聯合黨（Likud Party）正與在野黨籌組緊急聯合政府，為長期戰事作準備。

眼看以巴陷入動盪，周遭的阿拉伯國家也不安分，北方黎巴嫩、敘利亞都有伊朗支持的武裝分子，趁亂添亂，在邊境發射火箭彈侵擾，以色列一一回擊。

以色列盟友美國已派航母打擊群與戰機馳援，總統拜登 10 日矢言加大美國在區域的軍事威懾力。對於蠢動的鄰國，他撂下警告，「任何國家、任何組織、任何人，膽敢藉機生事，我只有一句話：想都別想。」拜登允諾對以色列增加彈藥與鐵穹（Iron Dome）防空系統的飛彈補給，國務卿布林肯（Antony Blinken）11 日將前往以國，展現美國支持。

以色列的報復空襲已摧毀了加薩 22,600 處民宅、10 處醫療設施、48 所學校。再加上以色列的全面圍城封鎖，斷水斷電、斷絕糧食與燃料供應，境內 230 萬居民危如累卵。聯合國指出，至少 20 萬人流離失所。美國表示，正與以國商議，是否開設人道走廊，讓加薩百姓得以撤離。哈瑪斯 9 日揚言，若以色列無預警轟炸加薩，每轟一處民宅就處決一名人質，不過截至 10 日，尚無殺害人質跡象。