【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 激進的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)10月7日開始從加薩對以色列發動攻擊。德國、歐洲聯盟、美國和一些阿拉伯國家將哈瑪斯列為恐怖組織。但伊朗、埃及、俄羅斯、土耳其、中國和多數阿拉伯國家,還有聯合國、安理會則承認其抵抗組織的定位。

巴勒斯坦地理範圍與以巴心結由來

1517至1917年,西岸地區屬於鄂圖曼土耳其帝國大敘利亞省轄下的一部分。第一次世界大戰後被英國佔領。

1917年時任英國外相貝爾福對英國猶太裔領袖Lionel Walter Rothschild發表67字聲明,表示英國政府將竭盡全力, 協助猶太人在巴勒斯坦建國 ( “the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people”), 儘管那片土地上高達90%的居民都是巴勒斯坦阿拉伯人。就此種下以巴之間的百年心結。

1948年第一次中東戰爭後,西岸地區及東耶路撒冷被約旦吞併。

1967年第三次中東戰爭由埃及、約旦和敘利亞聯軍攻打以色列,因聯軍被打敗,西岸地區被以色列全部佔領。現在西岸地區連同加薩走廊合稱巴勒斯坦,均為阿拉伯人聚居處。

以色列1948年建國 大批巴勒斯坦人逃亡

1948年5月14日,巴勒斯坦地區的猶太人宣布以色列建國,這是自羅馬人滅亡古代猶太國後的第一個猶太人國家,許多巴勒斯坦人對此表示反對。

第二天,英國宣布結束在巴勒斯坦的託管;當天,鄰近阿拉伯聯盟國家埃及、伊拉克、黎巴嫩、敘利亞以及外約旦(1950年改稱約旦)軍隊相繼進入巴勒斯坦,同時,阿拉伯聯盟發表聲明對以色列宣戰,第一次以阿戰爭由此爆發。

戰爭期間數十萬巴勒斯坦人逃離或被逼離開家園,他們稱此為「大災難」(Al Nakba)。

經過第一次以阿戰爭 (又稱中東戰爭) 後,原本生活在北非和中東地區的85萬猶太人當中,大部分遷移到以色列國內,這些人口與二戰後因逃避納粹主義從歐洲來的猶太移民,構成了以色列的人口主體。到了20世紀末,全球猶太人分布已有了明顯變化,其中以美國和以色列為兩大聚居中心。

巴勒斯坦1988年

由 巴解組織宣布 建國

1988年11月15日,在阿爾及利亞首都阿爾及爾舉行的巴勒斯坦全國委員會第19次特別會議通過《獨立宣言》,巴勒斯坦解放組織宣布建國。在國際承認巴解的情況下,該國已與世界上多數國家建立正式外交關係。

巴勒斯坦國,通稱巴勒斯坦,首都為東耶路撒冷。

不過以色列聲稱整個耶路撒冷都是其首都,也不願承認巴勒斯坦的國家地位。美國則是少數承認以色列對整個耶路撒冷城擁有主權的國家之一。

加薩走廊 (加薩地帶)人口稠密

加薩走廊 (Gaza Strip, 又稱加薩、加薩地帶,或譯為加沙地帶) 是位於以色列、埃及和地中海之間的一個小地區,也是世界上人口最稠密的地方之一。

綜合德國之聲中文網與維基百科報導,加薩地帶大約寬12公里、長41公里,面積365平方公里。當地有超過兩百萬人住在那裡,這意味著每平方公里大約有5,500人。

而在以色列,人口密度平均每平方公里只有約400人。

加薩走廊的居民有哪些人?

住在加薩地帶的大多是巴勒斯坦人,當中包括原住民和許多在1948年以色列成立,並和巴勒斯坦之間爆發軍事衝突後從以色列逃離至加薩的難民。

大部分居民居住在該地區的北部,尤其是加薩城。這裡的人口結構非常年輕,將近40%的人口年齡在15歲以下。

加薩走廊與約旦河西岸

處境有何差別?

如前面提到的,巴勒斯坦領土包括加薩地帶和以色列佔領的約旦河西岸。這裡與東耶路撒冷一樣,毗鄰以色列、死海和約旦。

西岸面積更大,人口密度較低,與加薩地帶有很大的不同。

西岸的土地仍有主權爭議,目前大部分由以色列佔據,巴勒斯坦的管理權有限。

加薩走廊由誰治理?

從2007年起,加薩地帶就由激進的伊斯蘭恐怖組織哈馬斯治理。該組織拒絕推進與以色列的和平進程,並在其章程中呼籲摧毀以色列。

多年來,激進分子一直從加薩向以色列地區發射火箭,但10月7日開始的突襲行動,讓長期以來的衝突劇烈升級。

2016年12月,聯合國安理會曾通過要求以色列結束在約旦河西岸屯墾的第2334號決議,在美國投棄權票、安理會常任理事國及10個非常任理事國無國家反對下通過,以色列對此強力反彈,此決議等於宣佈以色列於約旦河西岸是佔領巴勒斯坦領土,也間接宣告巴勒斯坦有一種準國家的類主權概念。

何謂加薩封鎖?

自哈瑪斯2007年上台後,以色列一直視加薩為「敵對領土」,至今大部分時間加薩都處於被封鎖的狀態。以色列控制著陸地、海洋和空中的通道。

德國之聲中文網報導,自那時起,哈瑪斯不斷以「自我防衛」的理由攻擊以色列,導致了與以色列軍隊的四次主要軍事沖突:分別在2008-09年、2012年、2014年和2021年。

以色列對加薩的封鎖也得到其鄰國埃及的大力支持。結果,經濟孤立導致生活條件急劇惡化,大部分加薩人口生活在貧困中。15到24歲之間的居民中,約有40%的人口失業。

尤其是在年輕人口中的貧困以及缺乏前景和機會的現狀,讓哈瑪斯能夠不斷得到外援與支持。

加薩2007年起就被以埃封鎖

生活所需如何解決?

在以色列和加薩之間,有一個人員通道(Erez)和一個貨物通道(Kerem Shalom/Sufa)。在拉法(Rafah)地區也有一個通往埃及的通道。

以色列嚴格控制加薩進口商品,部分原因是為了防止武器被轉移到加薩。與埃及的邊界也經常被封鎖,所以哈瑪斯試圖通過地下隧道網路走私貨物。

加薩走廊在很大程度上依賴國際援助。根據聯合國的數據,這影響到約80%的當地人口。對於那些仍然住在難民營並完全依賴援助的難民來說,情況尤為困難。

加薩地區也經常斷電,電力通常每天只有幾小時供應。水資源稀缺,大部分人口沒有乾淨的飲用水。

衛生保健系統也依賴國際援助,特別是在與以色列發生軍事衝突的時期,這裡的衛保系統往往超負荷運轉。

德國之聲引述聯合國人權事務高級專員蒂爾克(Volker Turk)說,以色列宣布全面封鎖加薩地區之舉違反了國際法。

蒂爾克周二(10月10日)在一份聲明中說:「國際人道法律禁止剝奪平民獲得生存所必需的物品的權利,因為這將危及平民的生命。」

以色列國防部長加蘭特( Yoav Gallant)周一(10月9日)宣布對加薩地帶實施「全面封鎖」以報復哈瑪斯武裝分子的恐怖襲擊。這位部長稱,要對加薩「切斷供電、沒有食物、斷水、斷氣 - 一切都將關閉。」

以色列宣布的以上措施,引發國際社會對加薩地區人道主義狀況急劇惡化的擔憂,那裡大約居住了230萬人。自2007年以來,這片由哈瑪斯統治的沿海地區,一直處於以色列和埃及的封鎖之下。