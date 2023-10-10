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韓劇「惡中之惡」池昌旭、魏嘏雋主演　當黑幫老大及臥底遇上三角戀難題

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/10 20:35
Disney+原創韓劇「惡中之惡」（圖／截自池昌旭IG@jichangwook）

Disney+原創韓劇「惡中之惡」（圖／截自池昌旭IG@jichangwook）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）Disney+韓劇「惡中之惡」由池昌旭、魏嘏雋主演，劇情述說著一名無法升官的小警察，潛入黑幫內調查一樁毒品案件，未料這名小警察與老大都愛著同一個女人。

朴俊末（池昌旭 飾）為一名鄉下地方小警察，因父親吸毒而遲遲無法升官，也因此遭岳父岳母看不起，因老婆劉宜貞（林世美 飾）為首爾警察廳保安科的菁英警察，十分有能力。

就在此時，警方為調查一樁跨國賣毒集團「江南聯合」，他為了晉升機會，接受長官的提議，潛入黑幫集團，也因他善於打架，時常被老大鄭企鐵（魏嘏雋 飾）放在身旁。

鄭企鐵自底層做起，有著強大的野心，為了成功不擇手段，甚至將自己原來的老大殺掉，並且篡位江南區老大，他自此開始做起壟斷韓中日三個市場的毒品交易。

在因緣際會之下，宜貞發現俊末所潛入的黑幫組織，老大竟然是自己的初戀，她為了幫助俊末盡快解決任務，決定一起加入臥底行動，並解決兩人之間過去的事。

不過，企鐵內心還愛著宜貞，宜貞為了與企鐵套好關係也謊稱自己已離婚，俊末在一旁看得非常不是滋味，但又無法說些什麼；而企鐵為了想追回宜貞而頻繁與她見面，黑幫老大與警察頻繁約會，讓幫派內的幹部們十分不滿，幫派內部漸漸出現裂痕。

「惡中之惡」有著黑幫、毒品、臥底等題材，不僅每集都有著次激烈的打架戲碼，還有危險的臥底任務，俊末時常差一點被幫派發現真實身分，十分刺激、緊張。

此外，宜貞及企鐵間的過去發生了哪些事、與俊末之間的關係未來的變化會如何，以及宜貞的加入會帶給這兩位男人什麼樣的改變，也讓人十分期待。

Disney+原創韓劇「惡中之惡」於每週三下午3點更新2集，10月25日上線3集大結局，全劇共12集。
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更新時間 : 2023-10-10 23:25 GMT+08:00

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