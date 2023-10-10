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【必看展覽】台灣億萬富翁大師級藝術收藏亮相　世界級博物館展出長達半年

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/10 16:56
國巨集團董事長陳泰銘藝術收藏於世界級博物館Tate Modern展出。（圖擷取自國巨文教基金會官網）

國巨集團董事長陳泰銘藝術收藏於世界級博物館Tate Modern展出。（圖擷取自國巨文教基金會官網）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣國巨集團董事長陳泰銘頂尖的藝術收藏於英國Tate Modern展出。

知名收藏家陳泰銘於1999年創辦國巨文教基金會，典藏超過30年的私人收藏，包含東西方雕塑、繪畫、攝影等指標性大作，藏於台北宅邸參觀採私人預約制，現在基金會與世界級博物館Tate Modern合作推出「捕捉瞬間──繪畫和攝影之旅」特展（Capturing the Moment–A journey through painting and photography），藏品將來到倫敦展出長達半年。

陳泰銘收藏網羅戰後藝術跨至當代的大師級作品，據基金會官網表示，由於高科技工作常處於高壓狀態，藝術擁有內斂且療癒的神奇力量，能幫助他保持生活的平衡，平靜思緒、放慢腳步。

此次的展品極具規模十分有可看性，為今年必看的展覽首選。據博物館官網顯示，展品包含 Pablo Picasso和 Paula Rego富有表現力的繪畫、杉本博司和 Jeff Wall引人注目的攝影，觀眾將看到這兩種截然不同的媒介是如何隨着時間的推移相互影響和塑造。

此外，觀眾也能發現藝術家們如何模糊繪畫和攝影之間的界限，創造出新的且令人興奮的藝術形式，例如Pauline Boty的波普藝術繪畫、Andy Warhol的絲網版畫自畫像、 Gerhard Richter的照相寫實主義作品、 Andreas Gursky的大型全景照片等。

展覽自即日起至2024年1月28日止。
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藝術收藏
Tate Modern
當代藝術
英國
倫敦

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更新時間 : 2023-10-10 23:24 GMT+08:00

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