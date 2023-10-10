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玉山論壇11日登場 聚焦台灣「新南向」接軌各國「印太」政策

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/10 16:38
總統蔡英文（前右）今（10）日在總統府接見前澳洲總理莫里森（左），莫里森將參與明天登場的玉山論壇。（圖／中央社）

總統蔡英文（前右）今（10）日在總統府接見前澳洲總理莫里森（左），莫里森將參與明天登場的玉山論壇。（圖／中央社）

（台灣英文新聞政治組／張雅鈞　綜合報導）第7屆「玉山論壇」（2023 Yushan Forum）將於明（11）日至12日在台北登場，本屆主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」，諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）、澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）眾議員、美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）等人都將與會。

玉山論壇由「財團法人臺灣亞洲交流基金會」主辦，將在11日至12日於台北美福大飯店舉行。今年主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」（Start a New Blueprint for Asia Development），將邀請新南向夥伴國家及理念相近國家，包括諾魯、美國、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼、泰國、印度等國政要、意見領袖及專家學者出席，討論我國「新南向政策」與各國「印太政策」的鏈結與合作發展。

總統蔡英文將在11日上午前往開幕式致詞，副總統賴清德12日也將應邀出席「亞洲前瞻圓桌對話」。亞洲交流基金會表示，新冠肺炎大流行後，亞洲區域和世界各地都經歷劇變，也迫使人們必須重新審視亞洲發展的挑戰和機會。本次論壇的主題將突顯亞洲區域的共同目標，旨在實現更堅韌、包容和繁榮的亞洲。本屆玉山論壇也將與新南向夥伴國及理念相近夥伴，深入討論亞洲發展的未來願景與藍圖。

論壇首日議程將聚焦於新南向政策七年來的成果與正向影響，如何引領台灣和新南向夥伴國與社會的合作更加緊密與務實，共同應對印太區域的共同挑戰。

論壇次日以「亞洲前瞻圓桌論壇」（Prospect Asia Roundtable, PAR）高階政策對話揭開序幕，圓桌論壇為各國代表提供了交流與對話機會，除了向台灣社會分享各自對於亞洲發展前景的見解之外，也將偕同與會人士共同探索如何在面對全球重大挑戰時能協力合作前進。

我國自2017年首度舉辦「玉山論壇」，迄今已連續辦理七屆，此一深具台灣特色的印太區域對話平台已成為各國瞭解我國「新南向政策」執行成果的重要窗口。
玉山論壇
外交部
財團法人臺灣亞洲交流基金會
莫里森
昆洛斯
克拉芙特

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更新時間 : 2023-10-10 23:24 GMT+08:00

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