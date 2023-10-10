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〈時評〉機器人、AI 夯 台灣追趕路仍遙

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/10/10 16:17
機器人、AI 夯 台灣追趕路仍遙 (圖/PIXABAY)

機器人、AI 夯 台灣追趕路仍遙 (圖/PIXABAY)

馬斯克曾說：「機器人是比電動車更大的一盤棋」，預估2026年產值將達740億美元，未來5年成長速度將達2倍，產值勢將超過PC、NB總和，達到7.5兆元新台幣，約合2千5百億美元，台灣近年工業機器人產值年均複合成長率高達27％，顯示出積極的成長態勢。

不過，台灣當前發展機器人，仍然與歐美、日本等先進國家，有一段相當大的差距，原因包括產業基礎薄弱、關鍵零件質量穩定性不足、核心軟體系統及人工智慧系統是台廠發展中較落後的部分。

當前上銀、鴻海、台達電等企業，都已相繼投入機器人研發，但是在國際標準方面稍嫌落後，成為與國際市場競賽最大的障礙。由於機器人發展各類垂直應用需求、軟體平台與人工智慧發展，在機器人應用中，佔據關鍵角色，尚待投資更多的系統化平台，才能滿足多樣化場域的需求。

AI (人工智慧) 是台灣突破當前外銷困境另一個機會。經濟部長王美花表示，今年GDP要保2%，確實要很努力，台灣由於有完整的AI供應鏈，從晶片帶動伺服器，需求增加的很快，目前AI產業正逐漸彌補出口不振訂單的缺口。AI未來發展極有利於台灣現有產業的基礎，尤其是晶片運用，在數據中心如雲端、通信終端產品如手機、特殊運用產品如自駕車、頭戴式AR VR、無人機、機器人。

台灣目前從林口龜山台地上，串接新北國際AI智慧園區、林口新創園區、華亞科技園區、龜山工業園區，已隨著AI成長趨勢，形成連綿8公里長的「新北國際AI+智慧園區」，也吸引全球第一大半導體設備廠艾司摩爾（ASML）在此投資頗具規模的生產基地，發展潛力值得期待。

林口台地現在形成AI聚落，艾司摩爾、伺服器大廠廣達、研華集團，再加上微軟、亞馬遜、輝達等國際企業積極合作的AI新創基地，正串連出全球最完整的AI生產供應鏈，產值每年突破兆元，形成台灣最有潛力的AI製造黃金廊道。

在林口新創園區內，微軟成立AI新創加速器，希望透過微軟的資源，協助台灣新創團隊；輝達成立加速器，從智慧製造、智慧生活、智慧醫療、資訊安全等多元化領域，積極發展AI產業。

華亞科技園區及龜山科技園區聚集了AI製造硬體廠商，但早在25年前，華亞科技園區就逐漸發展先進的新創產業聚落，例如生產AI晶片檢測儀器的致茂電子。廣達是AI伺服器龍頭，成立專責研發的廣達研究院，佔地面積6.2坪，涵蓋AI研究院、AI實驗室，培養近5千名研發人才，打造成為高階製造與研發營運總部，專責發展AI伺服器。

仁寶、和碩、華碩等科技大廠，也因為AI產業的需求，積極進入轉型期，金寶電子近年持續強化車電、伺服器、智慧醫療、AIoT等產品。

近日一場科技論壇中提到，AI 技術潛在受益國台灣排名14，遜於第一名的美國、新加坡、英國、瑞士、瑞典、南韓、以色列、芬蘭、加拿大、香港、荷蘭等國，日本排名第16，中國第18。台灣努力空間仍大，應積極發展新創軟體研發，才有機會另闢更大商機。

全球經濟不景氣，台灣外銷正面臨沈重的壓力，應積極提升科研與技術能力，才能在機器人或AI產業有更大收穫，帶動國家經濟發展。
機器人
AI智慧園區

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