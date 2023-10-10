天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國慶煙火移師台中不會失望！中央氣象署今（10）日表示，今夜台中晴到多雲，適合觀賞煙火，白天熱，入夜後漸轉舒適，選擇「非下風處」視野較佳；台中市政府也提供了16處最佳觀賞地點供民眾參考。

雙十焰火首度在台中市區登場，且首度以無人機搭載煙火表演、首度選用爵士樂配樂，預計萬發焰火彈總施放時間約為36分鐘，圖騰包含單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等，焰火秀還有滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka等藝人登台表演。

中央氣象署下午在臉書專頁「報天氣－中央氣象署」指出，今年的國慶煙火就在台中中央公園，預估活動場地附近天氣以晴時多雲為主，大致穩定；白天仍偏熱，高溫約攝氏30度，入夜後漸轉舒適，晚間約26至28度，不過人潮擁擠的地方體感會悶熱一些，若在空曠處活動至較晚則會稍涼，提醒民眾視自身狀況適時調整衣著。

由於今天為偏北至北北東風，風力約3級，中央氣象署指出，下風處較易受煙火的煙霧影響視線，建議觀賞時要避開施放點下風處（南側到南南西側）的位置，看到的煙火會更加清楚。

至於最佳觀賞地點，根據台中市政府推薦的16處景點包括：

西屯區：中央公園停機坪、創研22、26停車場、水湳水資源回收中心、逢甲大學田徑場、文修公園、都會公園景觀平台

北屯區：敦化公園、新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路

南屯區：白陽山聖地、望高寮夜景公園

后里區：麗寶樂園

豐原區：丘逢甲紀念公園

大雅區：九天民俗技藝團廣場

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