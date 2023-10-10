台北松菸84週年萬歲宴　贈限量徽章獨家記憶

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「松菸84週年萬歲宴」今登場。

台北古蹟松山菸廠今(10)日適逢建廠84周年，邀請菸酒公賣局時期的菸廠老員工回娘家聚餐，有來自昔日菸廠的切葉部、理葉部、捲菸部等200多位員工及眷屬共襄盛舉，平均年齡至少65歲以上，出席總年紀超過萬歲，2011年重新開園至今，園區營運中心的離職員工與現今營運團隊齊聚一堂，現102歲高齡，昔日菸廠警勤室老員工，也是最後一任松山菸廠廠長林文章出席。

同時，園區邀請跨時代的前後任員工共計300位在多功能展演廳，以辦桌的方式在雙十國慶日辦理「松菸84週年萬歲宴」，特別設計並訂製限量的徽章送給今日出席的菸廠老員工做為獨家的紀念。

松山文創園區總監陳玉秀表示，活化古蹟空間與再現菸廠珍貴的文史，是營運園區很重要的使命；2019年松山菸廠80週年首次邀請70幾位老員工回娘家，疫情期間停辦，今年有200多位老員工回娘家，選擇菸廠時期的大禮堂也是餐廳，一起與現今在園區上班的員工相聚，松山菸廠是許多老員工的第二個家，老員工們之間濃厚的感情，因84週年廠慶疫後再相聚，我們希望將跨時代的創造與創作生命力，持續在松菸這一處場域，每年10月舉辦菸廠廠慶，永遠不斷的傳承與延續松菸世代精神！

1937年起建的松山菸廠為台灣經濟產值的重要地方，也是第一座現代化的捲菸工廠，承載著無數珍貴的文史回憶，今日舉辦「松菸萬歲宴」，上百位菸廠時期老員工出席，感念昔日製菸工廠的理、切、捲、包裝的勞動過程，為台灣締造相當高的經濟產值，園區邀請今年原創基地節的藝術家吳柏賢、菸廠音樂製作編曲家謝翰林與舞者黃有方為老員工們呈現菸廠製菸的現代舞作及重新編曲的廠歌。

原創基地節活動今年主題《松菸LAND:共享變態》回應場域生命史，邀請阿楠・薩普托托Anang Saptoto(印尼)、開發好明Yoshiaki Kaihatsu(日本)、丁建中、吳柏賢、莊哲瑋、詹喬鈞、鄭君朋、謝奉珍、小事製作9組當代藝術創作者現地創作，策展內容聚焦「場域精神」、「生態永續」及「在地知識學」共展出10件藝術品。