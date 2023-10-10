以國動員30萬後備軍哈瑪斯威脅殺人質　美國、卡達積極協調換囚

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）自伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯（Hammas）突襲以色列已第四天，在以色列軍隊持續的攻勢下，哈瑪斯第一波攻擊俘獲的以色列軍人、平民也「派上了用場」，每一次以色列在未經警告情況下轟炸巴勒斯坦民居，哈瑪斯就會處決一名人質，這可能將置其於不利的局面。

綜合外媒報導，自衝突爆發以來，雙方已有超過1500人喪生，光是以色列一方就有逾千人死亡，至少2600人受傷，其中包括在超新星（Supernova）音樂節被哈瑪斯軍隊屠殺的上百名年輕人，另有至少百人遭「綁架」回加薩走廊境內，部分在空襲時喪生。

以國8日宣布對哈瑪斯控制的加薩走廊地區進行全面的封鎖，除切斷電力、水源外，也禁止燃油與食物輸入，而私營的巴勒斯坦通訊公司（Palestinian Telecommunication Co.）遭到空襲，則可能導致地區的室內電話、網路及手機通訊中斷。

面對以色列不間斷的空襲，哈瑪斯發言人烏拜達（Abu Obaida）昨（9）日威脅，以色列空軍每無預警轟炸任一間巴勒斯坦地區民房，就會處決一名以色列人質，不只如此，還會將處決畫面公開播送。

雖然截至截稿為止，以國國防部並未對此威脅做出任何公開聲明，事實上在此之前，部分巴勒斯坦居民就已證實有收到以色列軍隊的電話及簡訊，要求他們離開加薩走廊北部及東部地區，預告以軍將在這些區域進行軍事行動，而也確實有部分居民攜家帶眷逃離。

據《半島電視台》報導，受訪居民表示，他們帶著自己的兒女與家人逃離了家園，透過變成難民保全了性命，不過他們從未感覺到安全，這不是人生應該要有的樣子。

以色列在遇襲兩天內動員了多達30萬後備部隊，這個史無前例的規模讓外界認為以軍正在規劃以地面部隊入侵加薩，而雙方頻繁的交火不只讓以巴雙方平民受害，包含義大利、泰國與美國等國在當地接傳出有國民死亡的消息。

美國總統拜登強調，美國正積極與盟友以色列共享情資，並同時自國內派遣領域專家提供諮詢，以因應這個人質危機，卡達則試圖替雙方牽線，讓哈瑪斯以手中的人質與以色列獄中的36名巴勒斯坦婦孺進行交換，埃及與土耳其也呼籲雙方立刻停火以保護平民生命安全。