台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)一窩小貓突然衝出來，從您的直覺反應測出屬於霸氣「鋼系」、勇者「光系」，還是聰明白目鬼「精靈系」！

2023台灣設計展今年首度於新北市舉辦，同步推出超有設計感的心理測驗，至今（10）日已超過200萬次測驗，十分有臨場感的測驗從一段旅程展開，讀者需深呼吸、放鬆下來直覺的回答12道題目，每一題僅提供兩個選項十分好上手，最後有16種屬性的人格特質，分類為「貓系」、「火系」、「水系」等，療癒可愛的介面設計及動畫讓人欲罷不能，不少網友測驗完驚呼結果很準，甚至比自己還了解自己！

12道題目包含在旅途中遇見一隻煩惱的大鳥散發強烈的負能量，您會停下腳步傾聽還是神遊？又或是被突然衝出的小貓嚇到後，鬆一口氣好險不是大老虎，還是會關心流浪小貓的生活？從這些有趣的題目中還可以檢視自己的「內心表現」及「外在特徵」，而測驗結果也幫您分析相吸相剋的屬性圈。

舉例來說，測驗結果為「精靈系」的朋友常在內心呼喊自己很可愛、心情起伏像大浪上一秒興奮下一秒難過，外在總是精力充沛電量滿格而且還很愛討拍，與之互相吸引的「貓系」則常常在內心呼喊「不幹了～」總覺得「我這麼可愛為什麼還要上班？」，是忠於自我的實驗型藝術家，且和所有屬性都相吸相剋。

一起來玩測驗並看看您和什麼屬性相愛相殺，測驗結果可以長按螢幕儲存至手機裡和家人朋友分享！

以上圖片擷取自官網