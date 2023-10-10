Ultra台灣釋出首波卡司名單！「EDM教父」David Guetta、「全世界最會吹的DJ」嗨翻大佳河濱公園

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第三屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）宣布首波12組頂級卡司陣容，由百大DJ亞軍David Guetta領銜，將在12月8日、9日於台北市大佳河濱公園登場。

電子音樂節Ultra Music Festival旗下世界巡迴品牌Ultra Worldwide™ 台灣站Ultra Taiwan，今年4月舉辦第二屆單日吸引超過2萬人次朝聖，創下台灣史上單日電音節最高人次，讓遠從美國來台的UMF總部驚艷不已。

今年年底又再加開一場，最受矚目的演出卡司「EDM教父」David Guetta睽違7年再度來台，將帶來〈Baby Don’t Hurt Me〉、〈I’m Good (Blue)〉等全新歌曲。他拿過2座葛萊美獎，曾與多位大咖巨星合作包括瑪丹娜、 女神卡卡、亞瑟小子等，最為人熟知的是席捲全球樂壇的〈Ti tanium〉，因電影《歌喉讚》紅遍大街小巷， YouTube創下超過17億觀看次數。

睽違5年再度來台的兩大電音鬼才「全世界最會吹的DJ」Timmy Trumpet及「印度電音鬼才」KSHMR皆是近年來台灣樂迷敲碗最期待見到的DJ，第三屆Ultra Taiwan為台灣樂迷圓夢。Timmy Trumpet短短7年內衝上世界百大DJ第8名，招牌標誌是一支小喇叭，搭配紅遍全球的派對金曲〈Freaks〉、〈Toca〉等，總是迅速炒熱全場氣氛，他的表演絕對讓人此生難忘；KSHMR位居世界百大DJ第12名，紅遍全球的燒腦神曲〈Secrets〉、〈Karate〉、〈Wildcard〉充滿濃厚的印度風情及識別度極高的個人曲風，他的現場演出猶如一本故事書，有章節段落、承先啟後，每一個橋段都充滿驚喜，一生一定要看過一次他的表演。

廣受台灣樂迷喜愛的「瑞典電音王子」Alesso、「荷蘭雙龍」W&W也是主舞台亮點。Alesso以〈Falling〉、〈If I Lose Myself〉等燒腦神曲紅遍全球，更與天后蔡依林與合作〈I Wanna Know〉，2020年曾台參加Road To Ultra Taiwan。W&W被譽為「派對國歌製造機」，為世界百大DJ第18名。

第一波早鳥票券已全部完售，第二波折扣票券現正熱賣中，詳情請上官網查詢。

首波卡司陣容

HEADLINERS

Alesso（世界百大DJ第64名）

David Guetta（世界百大DJ第2名）

Fisher（世界百大DJ第2名）

Gryffin

KSHMR（世界百大DJ第12名）

Timmy Trumpet（世界百大DJ第8名）

W&W（世界百大DJ第18名）

RESISTANCE HEADLINERS

Adam Beyer（世界百大DJ第51名）

Anfisa Letyago

Giorgia Angiuli

Massano

Mathame