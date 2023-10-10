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【台灣2024總統大選】韓國瑜喊「桶箍說」郭台銘北市升旗：很快撥雲見日

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/10/10 10:40
台灣總統候選人郭台銘今（10）日攜副手賴佩霞前往台北市府廣場參加國慶升旗典禮（圖／中央社）

台灣總統候選人郭台銘今（10）日攜副手賴佩霞前往台北市府廣場參加國慶升旗典禮（圖／中央社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）台灣歡度國慶之際，各位總統參選人動向、「藍白合」進度也備受矚目。前高雄市長韓國瑜證實與民眾黨總統參選人柯文哲會面，鴻海創辦人郭台銘今（10）日出席台北市升旗典禮表示，「馬上就會出現撥雲見日的新希望」。

「藍白合」喬不攏，先是傳出藍營放話不比民調、不做老二，柯文哲疑似表面大怒實則胸有成竹；郭台銘參選連署4日破最低門檻30萬，也讓局面更加迫切；侯友宜9日則表示，在柯訪美前有致電聯繫，也提出兩黨「2對2」溝通；如今傳出韓國瑜出馬來促合作。
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韓國瑜9日在臉書證實與柯文哲會面，指出「整合」是國家社會的期待，只有「團結合作」才撐得起人民的託付與期待，他表示，侯、柯、郭三人「都擁有讓台灣向上的能力與智慧」，他強調「人人都是桶箍」，呼籲「把改變的力量團結起來」、「給他們多一點鼓勵」，稱「齊心合力必定會讓台灣更好 」。
【台灣2024總統大選】韓國瑜喊「桶箍說」郭台銘北市升旗：很快撥雲見日
(圖／取自韓國瑜臉書）

民調相對處於弱勢的郭台銘今日選擇以市民身分，與副手賴佩霞並肩參加台北市升旗典禮，在滿是國旗的市府廣場前，在支持者簇擁下泛淚唱完國歌與國旗歌。他表示，在此處升旗、慶祝中華民國國慶是因為，中華民國國旗與大家唱歌的心裡都是真情真意，看到北市旗海飄揚、看到大家熱愛唱國歌，讓他感到非常的興奮。

對於韓國瑜與柯文哲的會面，郭台銘表示，他知道大家都很焦慮，更知道團結是贏回中華民國政權的唯一方程式，「馬上就會出現撥雲見日的新希望」。

至於買不買帳「桶箍說」，他表示與賴佩霞的連署已經過關，會盡一切努力衝高連署份數，讓民眾了解他的治國理念及策略，還有用經濟翻轉台灣的執行力及政策力。
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更新時間 : 2023-10-10 15:43 GMT+08:00

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