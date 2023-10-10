112年台灣國慶亮點多 蔡英文任內最後國慶演說聚焦四大方向

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北綜合報導）雙十國慶典禮今（10）日上午於總統府前廣場登場，總統蔡英文也將以「自信沉穩、國家前進 讓世界因台灣而更好」為主題，發表任內最後一場國慶演講。

112年國慶大會主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，國慶大會共分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3大階段。目前仍在序幕暖場，台北市立建國高級中學樂旗聯隊、國防部心理作戰大隊、陸軍專科學校、陸軍特種作戰指揮部聯合演出；國防部聯合樂隊暨三軍儀隊今年更首度在鼓隊表演中納入銅管演出。

今年甫獲得世界大賽亞軍的建中旗隊不懼降溫，以無袖表演服展現最佳面貌；聯合演出表演隊伍排列整齊，輕鬆變換隊形呈現愛心，為國慶獻上熱列祝福；三軍儀隊威武精神，整齊劃一與激昂的軍樂，穿插雙十隊伍排列，展現我國屹立不搖的面貌；國立傳統藝術中心以「獅吼震雲端，群獅護台灣」表演，為台灣慶生。







（圖／截自國慶大會直播）

中央社報導，國慶大典期間，將由6位中華職棒選手與馬公高中合唱團共同演唱國歌，並安排停泊在左營軍港的「玉山軍艦」海軍官兵代表，以直播方式參與國歌領唱；同一時間，CH-47SD契努克運輸直升機將吊掛巨幅國旗，在2架UH-60M黑鷹直升機的護衛下，通過府前廣場。



（圖／截自國慶大會直播）

總統蔡英文預計在今日上午10時30分發表演說，據悉，本次演說將會聚焦四部分，分別為「不前進就倒退，不奮進就被決定命運」、「感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革」、「7年厚實國力，台灣已是世界的台灣」、「自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好」。

蔡英文將談台灣的國防自主，包括實現潛艦國造，展現守護中華民國台灣的決心，也強調面對挑戰必須繼續向前，不前進就會倒退，不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運。

關於兩岸情勢，蔡英文將提出，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，台灣仍將與國際社會持續建構「善的循環」。

關於任內執政改革，蔡英文談及通過婚姻平權法案、年金改革、調漲基本工資等，也提及推動如「六大核心戰略產業」、投入基礎建設等帶動國內產業轉型升級，讓台灣在全通貨膨脹的趨勢下，近年平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值、站穩四小龍之首，以及維持相對穩定的物價；政府同時保持財政穩健，協助人民生活減壓，「台灣不僅是驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變得更強了」。

此外，蔡英文也將揭示，新南向政策的豐碩成果，與歐洲連結的強化，對美國市場的出口成長，以及在台灣在全球供應鏈重組中的關鍵角色。並強調，台灣證明了無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴外，也得到了國際團結堅實的支持力量。

即將交棒的蔡英文也期許，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。