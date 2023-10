研究兩性薪資差距有功 美國學者獲2023諾貝爾經濟學獎

(台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導)2023 諾貝爾(Nobel)經濟學獎出爐了!美國經濟歷史學家、77 歲的哈佛大學教授哥丁(Claudia Goldin),以兩性薪資差距研究摘下桂冠,也是諾貝爾史上第三位獲此殊榮的女性。

路透社報導,瑞典皇家科學院表示,哥丁對於女性在勞動市場的角色、兩性薪資不等的源頭與發展歷程提出了突破性的研究,為決策者提供了寶貴參考,有助消弭兩性薪資不均問題。

哥丁於 1990年 成為首位進入哈佛經濟系任教的女性。她的著作《了解性別落差:美國女性的經濟史》(Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women)在闡述收入不平等一事上具有真知灼見。她也陸續研究了避孕藥對女性職涯與婚姻決定的衝擊,以及冠夫姓的社會意涵等議題。

哥丁將可獲得 1,100 萬克朗(新台幣 3,213 萬元)獎金。一如其他類別,諾貝爾經濟學獎得主以男性居多。在哥丁之前,僅兩位女子獲獎,分別為 2009 年的美國政治經濟學家歐斯壯(Elinor Ostrom)、2019 年的法裔美國經濟學家杜芙洛(Esther Duflo)。