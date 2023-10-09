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研究兩性薪資差距有功 美國學者獲2023諾貝爾經濟學獎

諾貝爾史上，目前僅三位女性摘下經濟學獎桂冠。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/09 19:51
2023諾貝爾經濟獎得主，美國經濟歷史學家Claudia Goldin（圖／路透社Claudio Bresciani/TT News Ag...

2023諾貝爾經濟獎得主，美國經濟歷史學家Claudia Goldin（圖／路透社Claudio Bresciani/TT News Ag...

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）2023 諾貝爾（Nobel）經濟學獎出爐了！美國經濟歷史學家、77 歲的哈佛大學教授哥丁（Claudia Goldin），以兩性薪資差距研究摘下桂冠，也是諾貝爾史上第三位獲此殊榮的女性。

路透社報導，瑞典皇家科學院表示，哥丁對於女性在勞動市場的角色、兩性薪資不等的源頭與發展歷程提出了突破性的研究，為決策者提供了寶貴參考，有助消弭兩性薪資不均問題。

哥丁於 1990年 成為首位進入哈佛經濟系任教的女性。她的著作《了解性別落差：美國女性的經濟史》（Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women）在闡述收入不平等一事上具有真知灼見。她也陸續研究了避孕藥對女性職涯與婚姻決定的衝擊，以及冠夫姓的社會意涵等議題。

哥丁將可獲得 1,100 萬克朗（新台幣 3,213 萬元）獎金。一如其他類別，諾貝爾經濟學獎得主以男性居多。在哥丁之前，僅兩位女子獲獎，分別為 2009 年的美國政治經濟學家歐斯壯（Elinor Ostrom）、2019 年的法裔美國經濟學家杜芙洛（Esther Duflo）。
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