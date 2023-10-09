【釜山影展ACA】台灣薛仕凌奪男配、陳姸霏最佳新星 柯震東、許瑋甯與《異能》柳承龍相見歡

（台灣英文新聞 / 藝文組綜合報導）南韓「釜山國際影展」（Busan International Film Festival）4日開展，期間的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）也於9日舉行頒獎典禮，台灣演員薛仕凌、陳姸霏都抱回獎項，頒獎人柯震東、許瑋甯也成為焦點。

文策院與台北電影節所推廣的「非常演員」許瑋甯、柯震東、薛仕凌分別擔任評審、頒獎人，其中金鐘視帝薛仕凌從柯震東手上接獲獎項，獲得最佳男主角的《異能》柳承龍更主動上前握手祝賀，現場星光熠熠。

台灣演員除了陳姸霏以影集《人選之人－造浪者》拿下年度最佳新星外，薛仕凌也憑藉臺灣影集《台灣犯罪故事》的《出軌》單元獲得最佳男配角獎，擊敗《我心中的彩虹》的尼坤（Nichkhun）、《毒梟聖徒》的趙祐鎮及《相撲聖域》的染谷將太。

薛仕凌謙虛表示得獎是幸運，不過柳承龍對他讚譽有加，兩人在典禮後酒會上合影，也談及了未來希望有機會合作拍片。他這次也與《指定倖存者：60天》的韓國女星吳惠媛合頒「最佳實境及綜藝節目獎」，兩人合作默契絕佳。

因電影《那些年，我們一起追的女孩》以及自導電影《黑的教育》已在韓國頗具人氣的柯震東，身穿黑色西裝胸前掛自製的AI名片亮相紅毯。這回他擔任頒獎人，將男女配角獎分別頒給薛仕凌以及韓劇《黑暗榮耀》林智妍。

值得一提的是，入圍本屆金鐘視后的許瑋甯這次不只以頒獎人身分走紅毯，更是本次的評審之一。她身穿黃色深V禮服，一出場就成為全場焦點。她壓軸頒發最佳OTT原創戲劇獎給朴志訓的《弱美男英雄Class 1》，後來與媒體分享時提到，其實學了一句韓語「希望未來有機會以演員身分與大家見面」，可惜時間不夠，希望未來能有機會再來韓國。



柯震東、許瑋甯開心和柳樂優彌交流合影。（圖／文策院）



許瑋甯（左）和柳承龍合影。（圖／文策院）



薛仕凌（左）和柳承龍合影。（圖／文策院）