Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【釜山影展ACA】台灣薛仕凌奪男配、陳姸霏最佳新星 柯震東、許瑋甯與《異能》柳承龍相見歡

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/09 18:54
柯震東（左起）、許瑋甯、陳姸霏、薛仕凌參加ACA頒獎典禮。（圖／文策院）

柯震東（左起）、許瑋甯、陳姸霏、薛仕凌參加ACA頒獎典禮。（圖／文策院）

（台灣英文新聞 / 藝文組綜合報導）南韓「釜山國際影展」（Busan International Film Festival）4日開展，期間的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）也於9日舉行頒獎典禮，台灣演員薛仕凌、陳姸霏都抱回獎項，頒獎人柯震東、許瑋甯也成為焦點。

文策院與台北電影節所推廣的「非常演員」許瑋甯、柯震東、薛仕凌分別擔任評審、頒獎人，其中金鐘視帝薛仕凌從柯震東手上接獲獎項，獲得最佳男主角的《異能》柳承龍更主動上前握手祝賀，現場星光熠熠。

台灣演員除了陳姸霏以影集《人選之人－造浪者》拿下年度最佳新星外，薛仕凌也憑藉臺灣影集《台灣犯罪故事》的《出軌》單元獲得最佳男配角獎，擊敗《我心中的彩虹》的尼坤（Nichkhun）、《毒梟聖徒》的趙祐鎮及《相撲聖域》的染谷將太。

薛仕凌謙虛表示得獎是幸運，不過柳承龍對他讚譽有加，兩人在典禮後酒會上合影，也談及了未來希望有機會合作拍片。他這次也與《指定倖存者：60天》的韓國女星吳惠媛合頒「最佳實境及綜藝節目獎」，兩人合作默契絕佳。

因電影《那些年，我們一起追的女孩》以及自導電影《黑的教育》已在韓國頗具人氣的柯震東，身穿黑色西裝胸前掛自製的AI名片亮相紅毯。這回他擔任頒獎人，將男女配角獎分別頒給薛仕凌以及韓劇《黑暗榮耀》林智妍。

值得一提的是，入圍本屆金鐘視后的許瑋甯這次不只以頒獎人身分走紅毯，更是本次的評審之一。她身穿黃色深V禮服，一出場就成為全場焦點。她壓軸頒發最佳OTT原創戲劇獎給朴志訓的《弱美男英雄Class 1》，後來與媒體分享時提到，其實學了一句韓語「希望未來有機會以演員身分與大家見面」，可惜時間不夠，希望未來能有機會再來韓國。

【釜山影展ACA】台灣薛仕凌奪男配、陳姸霏最佳新星 柯震東、許瑋甯與《異能》柳承龍相見歡
柯震東、許瑋甯開心和柳樂優彌交流合影。（圖／文策院）

【釜山影展ACA】台灣薛仕凌奪男配、陳姸霏最佳新星 柯震東、許瑋甯與《異能》柳承龍相見歡
許瑋甯（左）和柳承龍合影。（圖／文策院）

【釜山影展ACA】台灣薛仕凌奪男配、陳姸霏最佳新星 柯震東、許瑋甯與《異能》柳承龍相見歡
薛仕凌（左）和柳承龍合影。（圖／文策院）
南韓
釜山
影展
許瑋甯
柯震東
薛仕凌
柳承龍
異能
人選之人
陳姸霏

相關新聞

【杭州亞運】台韓棒球大戰若遇雨打不成　台灣將直接奪金
【杭州亞運】台韓棒球大戰若遇雨打不成　台灣將直接奪金
2023/10/07 12:33
日本澀谷下逐客令！憂南韓梨泰院踩踏事故重演 「萬聖節不歡迎外國觀光客」
日本澀谷下逐客令！憂南韓梨泰院踩踏事故重演 「萬聖節不歡迎外國觀光客」
2023/10/07 11:20
北韓教練好暖！私下為南韓選手加油打氣　韓網友：希望教練回國不會出事
北韓教練好暖！私下為南韓選手加油打氣　韓網友：希望教練回國不會出事
2023/10/07 10:32
北韓報導亞運稱南韓「傀儡」、糾正外媒應稱「DPRK」而非「北韓」
北韓報導亞運稱南韓「傀儡」、糾正外媒應稱「DPRK」而非「北韓」
2023/10/04 16:54
歷史重演！8年前南韓滑輪選手也因提前慶祝　遭中華隊一腳超越奪金
歷史重演！8年前南韓滑輪選手也因提前慶祝　遭中華隊一腳超越奪金
2023/10/04 15:31

更新時間 : 2023-10-10 00:22 GMT+08:00

最受歡迎

10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
【以巴衝突】哈瑪斯奇襲以色列逾200死 挾持百名以婦女小孩當人質
【以巴衝突】哈瑪斯奇襲以色列逾200死 挾持百名以婦女小孩當人質
南門市場回家了！10/7試營運湧入大量人潮 消費滿額享好禮
南門市場回家了！10/7試營運湧入大量人潮 消費滿額享好禮
〈時評〉侯友宜 警總 促轉會
〈時評〉侯友宜 警總 促轉會
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
猶如「珍珠港事變」哈瑪斯突襲毫無跡象 以色列情報網嚴重失能
猶如「珍珠港事變」哈瑪斯突襲毫無跡象 以色列情報網嚴重失能