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新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/09 16:50
國慶日前後報到的灰面鵟鷹，已陸續抵達田寮洋地區來補給營養（圖／新北農業局李偉傑攝）

國慶日前後報到的灰面鵟鷹，已陸續抵達田寮洋地區來補給營養（圖／新北農業局李偉傑攝）

（台灣英文新聞 / 生活組綜合報導）除了知名的「海洋音樂祭」，貢寮還有「水田候鳥季」。秋過境與冬候鳥的先遣部隊鷹斑鷸、高蹺鴴，以及國慶日前後報到的灰面鵟鷹等遷徙鳥類，已陸續抵達田寮洋地區來補給營養，當地農民也已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，營造湛水泥灘地，迎接 10 月開始的水田候鳥季。

新北市農業局指出，貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站。依據全世界最大的鳥類紀錄資料庫 eBird 平台，截至今年 9 月底，田寮洋紀錄到的鳥種數已高達 355 種，主要源自於當地多元的棲地類型，提供各種鳥類利用。

如會利用埤塘的小水鴨、琵嘴鴨；草澤中常見的褐頭鷦鶯、紅尾伯勞；覓食於水稻田及田埂的小環頸鴴、東方黃鶺鴒；天空中飛翔的黑鳶、魚鷹；次生林裡鳴叫的五色鳥、小彎嘴畫眉等。有國慶鳥之稱的灰面鵟鷹，在田寮洋也看得到，豐富生態使田寮洋成為台灣重要賞鳥勝地。

灰面鵟鷹屬春秋過境鳥，主要分布於東亞地區，台灣位於其遷徙的重要路線上，因在國慶日前後過境，故又有國慶鳥的美稱，田寮洋10月也可發現它的蹤跡。

近年新北市農業局與農業部林業及自然保育署合作，透過國土生態綠網支持田寮洋的水鳥棲地保育，每年提早在 10 月上旬完成 10 公頃水田翻犁、維持低水位的湛水濕地樣態。農業局輔導瑞芳地區農會協助農民轉作友善耕作，並推出田寮洋「信鳥到站」品牌，而照顧水鳥棲地一整年的水稻田，也成為品牌第一支友善商品「羽豐米」，期望透過農民的照顧，讓休憩於此的水鳥，離開時能羽翼豐滿。

欲購買一等好米「信鳥到站」羽豐米等熱銷友善農產，或進一步了解相關資訊，可洽人禾環境倫理發展基金會官網或臉書粉絲頁。


新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮
貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，圖為高蹺鴴（圖／新北農業局／人禾基金會)

新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮
貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，圖為鷹斑鷸（圖／新北農業局／人禾基金會提供）
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更新時間 : 2023-10-09 17:04 GMT+08:00

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