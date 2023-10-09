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育兒宣傳片「公仔錢拿去買小孩用品」遭炎上 教育部撤片、小編道歉

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/09 15:44
教育部宣導育兒影片畫面（圖／截自YouTube）

教育部宣導育兒影片畫面（圖／截自YouTube）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）教育部 9 月一支育兒影片，本欲以幽默手法宣傳「0-6歲國家一起養」政策，卻惹來不少爭議，教育部8日緊急下架，社群小編今（9）日更在臉書致歉，未來將杜絕歧視性內容。

這支 30 秒的影片，描述一家四口造訪奶奶，喜好玩公仔的爸爸，塞錢請母親幫忙收「公仔」包裹。奶奶覺得兒子這麼大了還玩「尪仔」很不像話，就逕自將錢拿去買「更有用的東西」（玩具童書），還一臉得意洋洋。

或許是為了搏觀眾一笑，但有的人笑不出來。根據自由時報，教育 YouTube 頻道倒讚突破 4,000，負面留言刪不勝刪，最後只好將影片撤下，目前仍可在 YouTube 其他頻道看到備份影片。

民進黨立委新北市參選人吳崢批，整支影片不知所云，也難與少子化、國家一起養政策相結。他並貼出了教育部國民及學前教育署的預算書，其中編列了 304 萬元辦理「學前教育、少子化對策影片製作及媒體宣導」，質疑這筆錢竟花在拍這種「荒謬東西」。

針對相關爭議，教育部社群編輯團隊（自稱雅婷團隊）今天在 Facebook 貼文道歉，坦承「情節不合時宜、冒犯、帶有偏見、擅自處置他人財產」。小編表示，這劇情已違背家庭教育、性平教育、人際關係核心素養價值，會虛心檢討，製作友善多元且包容的創意內容。

對於有網友批評，部門的決策錯誤，為何是小編出來承擔？雅婷團隊也趕緊澄清，指部長第一時間就指示下架，發新聞稿致歉。至於社群團隊的道歉，純粹是以作為教育部面對大眾重要窗口而為之，絕非上級推諉給基層。
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更新時間 : 2023-10-09 17:04 GMT+08:00

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