【從以巴看兩岸】赴以色列觀光團返國　台灣旅客難忘先聽到警報才看到「煙火般」飛彈

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哈瑪斯發射5000枚火箭攻擊以色列、動力拖曳傘也加入突襲 以軍宣告將長期抗戰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」7日對以色列發動近年規模最大突襲，部分停留當地的台灣旅遊團今天(9日)返台，蔡女士驚魂未定表示「先聽到了警報，再看到飛彈」，但能平安回家還是很開心。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。以色列表示已進入戰爭狀態，並開始攻擊加薩地區的哈瑪斯標的。

根據交通部觀光署統計，共有5個旅行團124人停留當地，部分旅行社則是調整行程，在今天(9日) 上午安排旅客搭乘國泰航空班機返台，但旅行社業者對於相關規劃都不願多談，僅表示很開心能回到台灣。

下機後仍驚魂未定的蔡女士表示，攻擊事件發生時團員們的行程正在耶路撒冷，甚至親眼目睹空中有不知名的飛彈或火箭炮在追逐，「爆炸的聲響讓大家嚇了一跳」，令人難忘的是大家「先聽到了警報，再看到飛彈」，當下還以為是煙火，甚至拿起手機錄影，直到返台後才感覺處在這樣的狀況是件很恐怖的事。

蔡女士感謝外交部的協助，讓團員們可以提早5小時返台，飛機一落地她也立刻向親友報平安，經過這件事她也覺得台灣人過得太輕鬆、悠閒了，應該要有居安思危的意識，不過原本單純的觀光旅行變成危機四伏也是自己始料未及的事。

中央社另引述到以色列參加「住棚節」（Sukkot）的張先生表示，攻擊發生時旅遊團已回到北部地區，當時狀況仍然緊張，街上很多商店都已關閉，遊客也減少很多，當地官方通知旅客早點離境，台灣的家人及教會也都很擔心，團隊最後是提早6小時離開以色列，雖然第一次參加就遇到攻擊事件，但若有機會他仍願意再到以色列。

一位媽媽與親友到機場迎接原本住在以色列的家人，不願具名的家屬表示，在7日得知攻擊消息時，因為電話訊號不佳親友只能傳訊關切，結果反而是人在以色列的妹妹安慰大家不要緊張，但家人們這幾天根本睡不著，得知妹妹要搭機返台，立即帶著鮮花接機，懸著的心直到班機落地才放下。

外交部7日更新旅遊警示燈號，將以色列歸為「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」的第3級「黃色警示」。外交部提醒，民眾在以色列如遇急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

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