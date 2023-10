談判還是強攻？不容一人遭俘 人質危機成以色列軟肋

(台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導)巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)7 日突襲以色列,致以國全面開戰,但有上百國人遭到俘虜,其中不乏婦孺,在全民皆兵的以國,一個都不能少是社會共識,究竟要與敵人談判釋囚,還是不管不顧揮軍入加薩?極右派的納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)政府,陷入兩難。

綜合經濟學人、美聯社、半島電視台報導,翻開以色列與阿拉伯世界恩怨史,換囚早有先例。2011 年,以色列為了換回哈瑪斯 2006 年抓獲的一名士兵 Gilad Shalit,不惜釋放 1,027 名巴勒斯坦人。其他更慘烈的例子,還包括什葉派伊斯蘭軍事政治組織、黎巴嫩真主黨(Hezbollah 或 Hizbullah)於 2008 年以 2 具以色列士兵屍體換取 5 名武裝分子與 199 具屍體。

以色列曾經為了一名小兵遭俘,就大費周章,談判拖了 5 年,才換取其獲釋。如今,據傳上百人遭到劫持,包括以色列百姓與士兵,勢必成為人肉擋箭牌與籌碼。目前約有 5,200 名巴勒斯坦人關押於以色列,一名哈瑪斯領袖稱,手上的人質已足夠換得所有巴人釋放。

哈瑪斯可能會開始釋出人質的各種照片影片,對納坦雅胡施壓。更極端的狀況是,若以色列對加薩展開地面行動,哈瑪斯恐會揚言每小時殺一人,讓以色列政府進退維谷。然而,納坦雅胡政府內不乏亟欲「輾平」加薩的強硬派,他去年深陷貪腐弊案仍贏得選舉,也是靠聲勢高漲的極右派支持。現若要他向哈瑪斯服軟,有難度。

況且,以色列已破千人死於衝突,此時要坐下來與敵方談判釋囚,恐怕難過心理那關。再者,安全官員會憂心兩件事。首先,若開此例,難保哈瑪斯不會食髓知味,藉攻擊行動換囚。第二,釋放數千名囚犯,將助長哈瑪斯在巴勒斯坦人民心中的地位,傷及哈瑪斯的死對頭、較溫和的法塔(巴勒斯坦解放運動 Fatah)派支持度。

換囚不妥,那改用武力救人呢?攻入加薩不難,但以色列人質勢必散落在多個隱密囚室,就算找到位置,也必須以大規模入侵行動深入加薩,各個擊破,這又是一場腥風血雨。與哈瑪斯交火可能傷及人質,空襲加薩也可能誤殺自家人。將哈瑪斯逼急了,豁出去對誰都沒好處。

談判太爭議,突擊風險大。以色列官員還在苦惱,如何是好?

