談判還是強攻？不容一人遭俘 人質危機成以色列軟肋

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7 日突襲以色列，致以國全面開戰，但有上百國人遭到俘虜，其中不乏婦孺，在全民皆兵的以國，一個都不能少是社會共識，究竟要與敵人談判釋囚，還是不管不顧揮軍入加薩？極右派的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府，陷入兩難。

綜合經濟學人、美聯社、半島電視台報導，翻開以色列與阿拉伯世界恩怨史，換囚早有先例。2011 年，以色列為了換回哈瑪斯 2006 年抓獲的一名士兵 Gilad Shalit，不惜釋放 1,027 名巴勒斯坦人。其他更慘烈的例子，還包括什葉派伊斯蘭軍事政治組織、黎巴嫩真主黨（Hezbollah 或 Hizbullah）於 2008 年以 2 具以色列士兵屍體換取 5 名武裝分子與 199 具屍體。

以色列曾經為了一名小兵遭俘，就大費周章，談判拖了 5 年，才換取其獲釋。如今，據傳上百人遭到劫持，包括以色列百姓與士兵，勢必成為人肉擋箭牌與籌碼。目前約有 5,200 名巴勒斯坦人關押於以色列，一名哈瑪斯領袖稱，手上的人質已足夠換得所有巴人釋放。

哈瑪斯可能會開始釋出人質的各種照片影片，對納坦雅胡施壓。更極端的狀況是，若以色列對加薩展開地面行動，哈瑪斯恐會揚言每小時殺一人，讓以色列政府進退維谷。然而，納坦雅胡政府內不乏亟欲「輾平」加薩的強硬派，他去年深陷貪腐弊案仍贏得選舉，也是靠聲勢高漲的極右派支持。現若要他向哈瑪斯服軟，有難度。

況且，以色列已破千人死於衝突，此時要坐下來與敵方談判釋囚，恐怕難過心理那關。再者，安全官員會憂心兩件事。首先，若開此例，難保哈瑪斯不會食髓知味，藉攻擊行動換囚。第二，釋放數千名囚犯，將助長哈瑪斯在巴勒斯坦人民心中的地位，傷及哈瑪斯的死對頭、較溫和的法塔（巴勒斯坦解放運動 Fatah）派支持度。

換囚不妥，那改用武力救人呢？攻入加薩不難，但以色列人質勢必散落在多個隱密囚室，就算找到位置，也必須以大規模入侵行動深入加薩，各個擊破，這又是一場腥風血雨。與哈瑪斯交火可能傷及人質，空襲加薩也可能誤殺自家人。將哈瑪斯逼急了，豁出去對誰都沒好處。

談判太爭議，突擊風險大。以色列官員還在苦惱，如何是好？

X平台上充斥以色列人被擄影像。畫面涉及暴力，請斟酌觀看：

HAMAS has captured quite a bit of Israeli equipment today, including Merkava tanks and other armored vehicles.



Here, a tank crew is taken captive. pic.twitter.com/YmEFMXnclo — FUNKER530 (@FunkerActual) October 7, 2023