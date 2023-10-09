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【台灣2024總統大選】柯文哲：藍白合SOP以民意為基礎 金溥聰：對藍白合態度開放

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨總統參選人柯文哲今天(9日) 說，如果他當選中華民國總統，將全力推動內閣制入憲，「要產生中華民國第一位總理」，並將召開國是會議；另外，總統須到立法院國情報告、行使閣揆同意權。

柯文哲上午舉行「終結有權無責獨裁總統制，把國家還給你」政策記者會，提出7項主張，包括：總統赴立院報告、接受各黨團質詢；行使閣揆同意權、閣員須經立院聽證；凍結考監兩院；高階文官、國營事業董監事公開遴選；特別預算不再常態化；下修選舉年齡；召開國是會議、推動內閣制入憲。

圖/中央社

柯文哲表示，台灣從1996年民選總統以來，歷經3次政黨輪替，他一直在思考國家體制是不是有問題；台灣政治由7個人選舉決定：總統與六都市長，「贏者全拿、毫無制衡」，市長好歹要進議會接受質詢，但總統不受國會監督、還可以不開記者會，卻在背後掌握所有政治。

柯文哲說，他出來參選想的不是只有任期，而是國家的長治久安，2024總統選舉是一個機會，終結有權無責的獨裁總統制，把國家權力還給人民，廢除「民選皇帝制」，終極目標是要實施內閣制，但從總統制到內閣制，要一步到位很困難。

柯文哲指出，他主張行使閣揆同意權，行政院長要經立法院同意後任命；閣員須經立法院各委員會聽證後任命，最起碼要說明政治理念、計畫；既然總統是民選的，就要勇敢面對民意，要到立法院國情報告、接受立法院黨團質詢。

柯文哲說，民進黨雖然說要廢考監，但完全不做，他主張三權分立、凍結考監兩院職權，只要這屆做完、下屆不提名，就能回歸三權分立；為了禁肥貓，高階文官與國營事業董監事，要公開遴選；總統蔡英文任內把特別預算常態化，但問題是很難監督，這一定要廢掉、重振財政紀律。

另外，柯文哲也說，要繼續推動修憲，將選舉年齡下修，18歲公民權、20歲被選舉權；立委選舉由並立制改為聯立制，讓小黨比較有機會發展，否則單一選區兩票制小黨很難出頭，多元發展機會被抹煞；不分區立委分配席次門檻，則從5%降到3%。

柯文哲表示，如果他當中華民國總統，「透過我的努力，要產生中華民國第一位總理」，全力推動內閣制入憲，但要有政黨合作模式，將召開國是會議；財政收支劃分法一定要修，民進黨執政快8年還是沒修。

媒體詢問，是否會以這些主張與國民黨談「藍白合」，柯文哲說，今天先提出主張，就看國民黨回應，贊不贊成民眾黨的主張。

至於柯文哲訪美時遺失手機，國民黨主席朱立倫日前表示，「難怪最近聯絡回應比較慢一點」，希望柯文哲能趕快換新手機、雙方保持更密切聯繫。

柯文哲表示，手機丟掉很常見，當時在機場趕飛機，不能留下來報案就算了，「手機沒有不雅照、私密照，這我有把握，不然就慘了」；兩黨的幕僚間常常在聯絡，這不是問題。

日華議員懇談會會長古屋圭司（前左4）9日在台北率團與民眾黨主席柯文哲（前右4）會面，雙方在會談前合影留念。中央社

針對民眾黨總統參選人柯文哲拋內閣制等主張，民進黨發言人張志豪今天表示，柯文哲一貫作風就是雙重標準，嘴喊內閣制，心裡皇帝制，心口不一致。柯文哲競選辦公室回應，柯文哲是談憲政制度改革，民進黨發言人對議題回應，只剩下口水與人身攻擊，令人遺憾。

中央社引述柯文哲競選辦公室發言人陳智菡接受記者訪問時表示，柯文哲在談的是憲政制度改革，讓台灣永續、國家人民長治久安；民進黨發言人對國政層級的議題回應不做功課，只剩下口水與人身攻擊，令人遺憾。

【7項主張】柯文哲：當選總統將推「內閣制」入憲 廢除台灣現行的「民選皇帝制」

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