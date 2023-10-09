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【台灣2024總統大選】國民黨參選人侯友宜: 曾聯繫柯文哲談藍白合　提議「2對2」溝通

侯友宜談到國民黨執政的縣市明天(10月10日) 將聯合舉辦升旗典禮時說，今年國慶意義重大，因為很少有縣市聯合在各地舉辦升旗典禮，在在宣示國家叫做中華民國。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/09 16:31
日華議員懇談會會長古屋圭司（左）9日上午率團前往新北市板橋區，拜會國民黨總統參選人侯友宜（右），侯友宜致贈茶葉歡迎日本議員團的到來，以表...

日華議員懇談會會長古屋圭司（左）9日上午率團前往新北市板橋區，拜會國民黨總統參選人侯友宜（右），侯友宜致贈茶葉歡迎日本議員團的到來，以表...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜今天(9日) 說，他曾聯繫民眾黨總統參選人柯文哲，積極想促成藍白合，也希望雙方儘快談，侯辦與國民黨中央都派1、2人出席，也建議民眾黨派2人溝通理念與未來合作溝通，期待能快速展開。

侯友宜今上午結束行程並向媒體說明藍白合進度時表示，在柯文哲出國訪美前，他曾主動打電話聯繫柯文哲，當時有聯絡上；等柯文哲回國後，為了積極商量藍白合事宜，他昨天傍晚與今天上午多次聯絡柯文哲，但對方沒接，不知道是不是因為柯文哲手機掉在機場導致。

侯友宜說，他對於藍白合態度很清楚，他會非常積極，等柯文哲出國回來後他更積極想促成這件事，看到柯文哲今天舉行「終結有權無責獨裁總統制，把國家還給你」政策記者會，提了很多理念與想法，他覺得大家會充分溝通。

侯友宜表示，就像前幾天他說，要先把自己理念包容對方理念，雙方對於核心價值與未來合作事項形成約定後，再來談整合方法。他希望雙方儘快坐下來談，侯辦與國民黨都會各派1、2人，他也建議民眾黨派2人，大家就理念、核心價值與未來合作事項充分溝通，期待能快速展開。

另外，侯友宜談到國民黨執政的縣市明天(10月10日) 將聯合舉辦升旗典禮時說，今年國慶意義重大，因為很少有縣市聯合在各地舉辦升旗典禮，在在宣示國家叫做中華民國。

尤其他當新北市長時，每年國慶往往看到新北市插滿國旗，但橋樑只插到一半，非常可惜，自從台北市長蔣萬安上任以來，新北與台北連接橋樑都插滿國旗。

根據中央社，侯友宜說，民進黨執政時，中華民國元素逐漸消退，今年國慶居然寫Taiwan National Day，「不要忘了中華民國是我們的根，我們是按照中華民國憲法而來」，尤其現在選總統，要力求捍衛中華民國永續繁榮安定，他並質疑民進黨總統參選人賴清德敢不敢說反對台獨，「說出來才會知道你是在選中華民國總統，你連反台獨都不敢講，你是不是在選中華民國總統，是否按照中華民國憲法來做，我相當懷疑」。
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更新時間 : 2023-10-09 17:03 GMT+08:00

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