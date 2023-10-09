台灣首顆自製氣象衛星獵風者順利入軌•將與福衛7號並肩作戰　吳宗信: 我關鍵元件取得飛行履歷

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台灣第一顆自製氣象衛星獵風者，7日遇監測數據超標取消發射任務，歷經48小時排除狀況之後，今天(9日) 於法屬圭亞那順利升空，預計上午10時30分衛星進入軌道；發射後約680分鐘，衛星將第一次通過台灣、與台灣地面站首次通聯。



準備升空 (直播截圖)

飛行過程(直播截圖)

升空倒數讀秒階段，儀表板上的10多個欄位全亮綠燈，火箭順利點火發射瞬間，觀禮的國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信鼓掌慶祝，並到衛星操控中心與工程師合影留念，吳政忠和工程師握手致意，感謝團隊在國慶連假期間，為台灣太空邁出關鍵一步，付出努力。

根據法屬圭亞那回傳最新消息，獵風者衛星已在台灣時間上午10時31分左右，順利入軌，在法屬圭亞那現場的台灣工程師團隊振奮歡呼。

台灣方面，國家太空中心衛星操控中心工程師，將接手進行衛星操控；預計發射後163分鐘將與南極地面站（TROLL）首次通聯，第680分鐘(=11小時20分鐘, 約台灣時間9日21時) 衛星第一次通過台灣、將與台灣地面站首次通聯。

獵風者衛星（TRITON）今年7月起運往法屬圭亞那，原訂台灣時間10月7日上午9時36分，與其他11個衛星一起搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，但最後一刻因監測數據微幅超標，為了安全起見取消發射。

經過亞利安公司完成檢查、排除狀況，國家太空中心今天(9日) 凌晨宣布，升空任務於台灣時間10月9日上午9時36分重啟，並同步在太空中心高層廠房舉辦直播觀禮活動。

中央社引述國家太空中心指出，發射後約54分鐘，衛星將開始與火箭分離（軌道高度601公里），第163分鐘與南極地面站（TROLL）首次通聯，第680分鐘衛星第一次通過台灣、將與台灣地面站首次通聯。

獵風者衛星（TRITON）10年來歷經台美合作變更與COVID-19疫情，吳宗信在衛星入軌後笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易。台灣自主研發關鍵元件將取得太空飛行履歷，協助廠商打入國際航太供應鏈。

獵風者衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，吳宗信表示，獵風者升空後，意味台灣自主研發的關鍵元件「真的飛過了」，將取得太空飛行履歷，助攻廠商打入國際航太供應鏈。

同時，獵風者衛星搭載台灣研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），執行面風速觀測的任務，吳宗信指出，未來獵風者可補足目前較缺乏的海面風速資訊，且一天可提供近7萬筆觀測資料，與福衛七號並肩作戰，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。

台灣首顆自製氣象衛星獵風者台灣時間9日在法屬圭亞那順利升空，國科會主委吳政忠（第2排右4）、國家太空中心主任吳宗信（第2排右3）等人到國家太空中心衛星操控中心，勉勵將接手進行衛星操控的工程師(上圖) 。下圖為國科會主委吳政忠（左）、國家太空中心主任吳宗信（右）在國家太空中心衛星操控中心外觀看發射過程。中央社