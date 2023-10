以色列威脅要讓巴勒斯坦變廢墟　盟友美國派福特號航空母艦打擊群赴地中海

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在巴勒斯坦地區的伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯(Hammas)組織7日對以色列發起史無前例的大規模進攻後,隨著衝突升級,雙方的死亡人數皆不斷攀升。以色列已宣布進入戰爭狀態,雙方的盟友則各自進行動員,一場地區性的全面衝突可能將無可避免。

事實上,在此之前外界一直不認為以巴雙方中的任一方會試圖讓衝突升級,而據BBC報導,以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)也在國內的壓力之下,長期拒絕直接派遣地面部隊進入加薩走廊,以完全根除哈瑪斯的影響,如今一切都將改變。

昨(8)日晚間,以色列國防部發言人宣布將動員南部地區10萬名後備兵源,以確保在這場戰爭結束後,哈瑪斯將沒有任何可以威脅以色列的軍事能力,納坦雅胡甚至威脅,要將巴勒斯坦變為「一片荒蕪的廢墟」。

雖然哈瑪斯的襲擊似乎打得以色列措手不及,隨著以軍開始動員,各地的反擊也在進行當中,像是對加薩走廊發起報復性空襲,以及對與哈瑪斯發動協同攻擊的北面黎巴嫩真主黨(Hezbollah)還以砲擊等。

而如同1973年的贖罪日戰爭,美國依舊是以色列最堅定的盟友,國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)指出,哈瑪斯的攻擊是為動搖以色列與沙烏地阿拉伯逐漸正常化的關係。美國不只宣佈將增加對以軍援並支援大量彈藥,還將福特號航空母艦的航母打擊群開赴東地中海地區、增加地區的戰機部署,以提供以色列安全協助。

BREAKING:



Mike Pence says that the weak position on Ukraine taken by U.S. politicians such as Biden, Trump and Ramaswamy created such a situation in which Hamas thought it could attack Israel without consequences pic.twitter.com/2iAReK2Ufz