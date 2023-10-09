以色列威脅要讓巴勒斯坦變廢墟　盟友美國派福特號航空母艦打擊群赴地中海

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在巴勒斯坦地區的伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯（Hammas）組織7日對以色列發起史無前例的大規模進攻後，隨著衝突升級，雙方的死亡人數皆不斷攀升。以色列已宣布進入戰爭狀態，雙方的盟友則各自進行動員，一場地區性的全面衝突可能將無可避免。

事實上，在此之前外界一直不認為以巴雙方中的任一方會試圖讓衝突升級，而據BBC報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在國內的壓力之下，長期拒絕直接派遣地面部隊進入加薩走廊，以完全根除哈瑪斯的影響，如今一切都將改變。

昨（8）日晚間，以色列國防部發言人宣布將動員南部地區10萬名後備兵源，以確保在這場戰爭結束後，哈瑪斯將沒有任何可以威脅以色列的軍事能力，納坦雅胡甚至威脅，要將巴勒斯坦變為「一片荒蕪的廢墟」。

雖然哈瑪斯的襲擊似乎打得以色列措手不及，隨著以軍開始動員，各地的反擊也在進行當中，像是對加薩走廊發起報復性空襲，以及對與哈瑪斯發動協同攻擊的北面黎巴嫩真主黨（Hezbollah）還以砲擊等。

而如同1973年的贖罪日戰爭，美國依舊是以色列最堅定的盟友，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）指出，哈瑪斯的攻擊是為動搖以色列與沙烏地阿拉伯逐漸正常化的關係。美國不只宣佈將增加對以軍援並支援大量彈藥，還將福特號航空母艦的航母打擊群開赴東地中海地區、增加地區的戰機部署，以提供以色列安全協助。

The USS Ford’s Carrier Strike Group is moving into the eastern Mediterranean. https://t.co/i4wuyyp8kf — Patrick Fox (@RealCynicalFox) October 8, 2023

BREAKING:



Mike Pence says that the weak position on Ukraine taken by U.S. politicians such as Biden, Trump and Ramaswamy created such a situation in which Hamas thought it could attack Israel without consequences pic.twitter.com/2iAReK2Ufz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023

對此，哈瑪斯指控美國的行為是直接參與對巴勒斯坦人民的攻擊行為，而美國在中東的死對頭伊朗也宣布對哈瑪斯進行援助。

《半島電視台》報導指出，哈瑪斯宣稱伊朗就周末的攻擊提供了火箭及無人機，甚至派出了部分士兵共同跨越邊境，不過美方表示目前無伊朗直接介入的證據。

聯合國指出，加薩地區脆弱的基礎建設將無法承受以色列持續的攻擊及能源封鎖，唯一的發電廠燃料將在數日內耗盡，全面斷電無疑將讓該地230萬居民陷入生活困境，呼籲雙方立刻停止敵對行為，並進行談判。