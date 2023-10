【以色列版911】哈瑪斯好戰組織突襲•以色列進入戰爭狀態　交火第2天雙方死亡總數已逾1100人

延伸閱讀: 【從以巴看兩岸】赴以色列觀光團返國 台灣旅客難忘先聽到警報才看到「煙火般」飛彈

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)以色列緊急救援機構Zaka指出,所屬醫護人員從一場名為Nova festival的音樂節活動現場搬出約260具遺體。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團好戰分子7日對參加音樂節的數千名狂歡者展開攻擊。以色列時報 (The Times of Israel) 報導, 當時現場至少有3000人。

從上傳社群媒體和以色列新聞機構播出的影片可以看到,槍聲大作後,參加音樂節的其中數十位民眾在開闊場地上奔跑,許多人躲進附近果園中,也有人逃跑時遭到射殺。

綜合外電與台灣中央社報導,以色列軍方試圖消滅仍在南部城鎮戰鬥的好戰分子並加強轟炸加薩走廊(Gaza Strip)之際,政府8日正式宣戰並且批准進行「重大軍事行動」,以報復哈瑪斯集團(Hamas)7日展開突襲。

雙方死亡總人數已經超過1100人,這包括據報有至少700名以色列人罹難,以及死於以色列空襲加薩的逾400人,另有數千人受傷。

武裝團體巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納克哈拉8日表示,自巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團襲擊以色列以來,這個激進派系在加薩走廊綁架了逾30名以色列人為俘虜。

路透社報導,巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)領導人納克哈拉(Ziad al-Nakhala)並表示,「除非我們所有囚犯獲釋」,否則不會將這些俘虜遣返。

安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)報導,與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨(Hezbollah)關係密切的黎巴嫩馬雅丁電視台(Al-Mayadeen)報導了納克哈拉聲明。他指出,這些俘虜包括以色列士兵和屯墾者。

哈瑪斯集團(Hamas)7日發動「阿克薩洪流行動」(Operation Al-Aqsa Flood),發射5000枚火箭並且將以色列人劫為人質,宣稱這是對以色列襲擊艾格撒清真寺(Al Aqsa Mosque)和屯墾者暴力日增所作回應。

以軍則展開「鐵劍行動」(Operation Iron Swords)空襲加薩走廊(Gaza Strip)進行報復。繼續進行的戰鬥8日來到第2天,以色列已正式宣戰並且持續空襲哈瑪斯目標。

美國官員8日證實,巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)對以色列發動突襲,造成多名美國人死亡,但沒有透露更多細節。

美國國家安全會議(NSC)發言人表示:「我們可以證實有數名美國公民死亡。我們向受害者和所有受影響者的家屬表達最深切的哀悼。」

發言人還說:「我們將繼續密切關注事態發展,並與我們的以色列夥伴,特別是地方當局保持聯繫。」

美國福斯新聞頻道(Fox News)報導,官員尚未確認死者身分或公布任何其他細節。此前有報導稱,至少有4名美國人遇害,有些受害者可能擁有雙重國籍。

以色列戰略事務部長德默爾(Ron Dermer)8日稍早在美國有線電視新聞網(CNN)露面時說:「以色列有很多公民具有雙重國籍。」

他說:「我猜想有數人(遇害),在這場可怕突襲之後,我們仍在試圖整理各類資訊。我們將確保消息透明,以便讓這些遇難者和被扣為人質者的親屬儘快了解狀況。」

自哈瑪斯發動攻擊以來,以色列至少有700人死亡、數十人被綁架。

美國公民在以巴衝突中喪生消息曝光的同時,遭遇數十年來最血腥攻擊的以色列正對巴勒斯坦飛地 (編按:「飛地」意指某個國家境內有塊土地,其主權屬於另外一個國家) 加薩(Gaza)發動報復性攻擊。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)矢言將為以國「最黑暗的一天」復仇到底,以軍對加薩地區的住宅區、隧道、一座清真寺和哈瑪斯官員的住所發動空襲,造成400多人喪命,其中包括20名兒童。

以色列國防部發言人迪納爾少校 (Major Nir Dinar)更將哈瑪斯7日的突襲行動,比喻為以色列的「9/11事件」。

從網路上未經證實的影片中,可以看到以色列不斷調派梅卡瓦主力戰車前往加薩邊界 (如下) 。

另一段影片則顯示, 哈瑪斯攻擊了以色列最大的Ben-Gurion機場, 試圖阻止以色列人逃亡。