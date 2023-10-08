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美國內華達發現全球最大鋰礦 開採釀環境、文化衝突隱憂

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/08 20:48
內華達鋰礦處理池（圖／路透社Carlos Barria）

內華達鋰礦處理池（圖／路透社Carlos Barria）

（台灣英文新聞 / 李昱德綜合報導）電動車、綠能的興起讓蓄電池的核心原料鋰成為各國爭搶的資源，除了澳洲擁有大量鋰礦儲備外，美國西部荒無人煙的內華達沙漠中也有著豐富礦藏。然而，這個新興的「白金」不只有著環境隱患，也可能加劇與當地原住民的衝突。

事實上，據期刊《科學進展》（Science Advances）刊載，薩克帕斯鋰礦（Thacker Pass Lithium Mine）位於內華達州、俄勒岡州交界，海拔高達1,219公尺的麥克德米特火山口（McDermitt Caldera），其鋰礦蘊藏量可能高達2,000萬至4000萬噸，如果發現屬實，將一躍成為全球已知礦藏最大的鋰礦。

美國鋰礦公司（Lithium Americas）派出的火山學者及地質學家研究發現，火山口所發現的一塊非膨脹性黏土岩「伊來石」（illite），含鋰量介於1.3%至2.4%之間；雖然一般人乍聽之下數據並不驚人，這個含量比起更常見的另一種黏土礦物「鎂膨潤石」（magnesium smectite）已高達2倍，代表其開採價值更高。

這個發現不只讓美國鋰礦公司的股價9月大漲7.41%，也讓拜登政府極為重視。因為過去美國的鋰幾乎100%自中國、澳洲與阿根廷等地進口，這與拜登要將美國打造成電動車領導國家的政策相悖，因此如何儘速開採以供給美國電動車產業，將是拜登政權的目標之一。

儘管開採鋰礦的目的是為了製造一般認為更環保的電動車，部分環境保護運動人士卻不贊成採礦作業，這甚至讓支持環保的社群出現了意見分歧。

當地環境保護組織「大盆地資源觀察」（Great Basin Resource Watch）負責人John Hadder指出，商業採礦本身對環境危害極大，任何許可都需要經過再三評估，他不贊成將所有氣候變遷治理的籌碼都押在電動車上。透過改變生活習慣，像是少開車，就可以降低對車輛的需求，擴大電動車生產自然也沒有必要性。

不過另一名董事Glen Miller則認為，部分環境保護人士認為只要少開車、少使用鋰製產品就可以減少對鋰礦的需求，自然也不需要多採礦，但是人們是絕對不會這麼做的。考量到氣候變遷議題十分嚴峻，推廣將燃油汽車替換為電動車也十分重要，最後為此離開了該組織。

除了環境破壞爭議，派尤特（Paiute）及肖肖尼-班諾克（Shoshone-Bannock）等印第安部落也將該火山口認為是祖先在1865年被美國政府騎兵隊驅趕殺害之處，每名為「紅山之人」（The People of the Red Mountain）的組織都會來這邊祭奠祖先，而採礦作業無疑將破壞這個重要的歷史據點。

印地安人代表指出，雖然該處在法律上為美國內政部土地管理局（Bureau of Land Management）所有，由於土地是從原住民手上奪走，仍應讓原住民決定使用方式。不過各部落意見並不一致，一些部落期待可以在礦坑中工作以獲取更好的收入。

美國鋰礦公司辯稱，紅山之人並未提供足夠的證據，證明此處真的是這樣的一個歷史據點，而該組織的成員則認為，這是教科書上殖民主義的再現，只是這次是以氣候變遷為藉口的「綠色殖民主義」（Green Colonialism）。

另一方面，雖然美國鋰礦公司已打贏官司，確定法理上有權在此採礦，實際上要到至少2026年才有辦法實際進行商業採礦，且大部分開採出的鋰礦將歸屬於美國通用汽車公司。
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