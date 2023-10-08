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加強西南防務 日本擬在九州部署 F-35B 匿蹤戰機飛行隊

F-35B可垂直起降，機動性高，可加強西南島嶼軍事嚇阻力

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/08 20:28
F-35B戰機在英國皇家國際航空展展示飛行（圖／路透社MI News）

F-35B戰機在英國皇家國際航空展展示飛行（圖／路透社MI News）

（台灣英文新聞 / 知微綜合報導）中國在台海、沖繩騷擾不斷，為因應台灣有事，日本防衛省擬於九州加強自衛隊部署，成立 F-35B 匿蹤戰機飛行隊及陸基反艦飛彈部隊。

日本時報報導，日本防衛大臣原稔4日與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈會談，達成了加強防禦日本南西諸島之共識。日方消息人士透露，奄美群島與沖繩已不再是最前線，而九州也不再是後方了，整個南西島鏈將視為一體戰區。

時常在沖繩附近出沒的中國轟-6（H-6）轟炸機，可搭載反水面巡弋飛彈，射程達1,500 公里，令日本如坐針氈，不得不強化軍備，抵禦長程武器。

始自 2024 年財政年度（2024 年 4 月起），防衛省將在九州宮崎縣航空自衛隊新田原基地部署6架可短距起飛、垂直降落的 F-35B 戰機，是日本首度籌獲此機種。

F-35B 機隊將在海上自衛隊的出雲號及加賀號護衛艦上執行任務，確保西南區空優。防衛省亦將於九州東北大分縣陸上自衛隊的湯布院駐屯地，成立陸基反艦飛彈連隊，因應緊急事態。

此外，防衛省將強化長崎縣相浦駐屯地陸上自衛隊的水陸機動團。此一兩棲連隊被稱為日版的美國海軍陸戰隊，將於 2023 年財政年度底（2024 年 3 月）之前，擴編為3連隊，駐守長崎縣竹松駐屯地。

另，防衛省將加速熊本縣健軍駐屯地（陸上自衛隊西部方面總監部）與福岡縣春日基地（航空自衛隊西部航空方面隊）的防固，擘建地下化設施，旨在防禦飛彈來襲。
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