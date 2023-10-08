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以色列煙硝起 觀光署公布台灣旅行團退費原則

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/08 18:57
哈瑪斯突襲以色列，以國坦克開上公路（圖／路透社Ronen Zvulun）

哈瑪斯突襲以色列，以國坦克開上公路（圖／路透社Ronen Zvulun）

（台灣英文新聞 / 社會組綜合報導）以巴衝突再現，伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，目前台灣觀光客安全無虞，交通部觀光署除了呼籲國人避免前往衝突地點，今（8）日亦公布了旅行團退費原則。

中央社報導，觀光署指出，截至8日，巨匠旅行社2團、永信旅行社1團，共74人仍在以色列，不過旅遊景點距離戰爭地區遙遠，行程不受影響。永信會視航班狀況適時安排旅客提早返國。

觀光署表示，雄獅旅行社1團29人，按原訂行程8日搭機返台。由於班機延誤，團體已至特拉維夫機場候機。旅天下1團共21人，昨日在約旦，原本今日入境以色列，為了旅客安全，已更改行程。

觀光署表示，在風險解除前，國人跟團前往以色列，若地點行經加薩地區，可與旅行業協議延後。若旅客仍欲取消行程，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點：因不可抗力或不可歸責於雙方當事人事由，導致契約全部或一部分無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

觀光署補充，旅行社應將已代繳規費或履行契約已支付全部必要費用扣除後的餘款，退還旅客。

至於前往以色列加薩地區以外景點區域，觀光署指出，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15：出發前，旅遊團所前往旅遊地區之一，有事實足認危害旅客生命、身體、健康、財產安全之虞者，得解除契約。旅行社扣除已代繳行政規費及已付必要費用外，可向旅客收取不超過5%旅遊費用作為補償。

觀光署呼籲旅行業者調整行程，避開加薩地區附近區域，以維護旅客安全。如衍生退費爭議，可檢具相關資料，向中華民國旅行業品質保障協會申訴。
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團體旅遊
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更新時間 : 2023-10-08 22:20 GMT+08:00

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