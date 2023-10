芮氏規模6.3強震襲阿富汗 逾2千死

(台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導)阿富汗西部地區7日發生了芮氏規模6.3地震,釀重大死傷,塔利班政府8日表示,死亡人數已逾2,000人,傷者破9,000人,恐持續上修。

路透社報導,根據美國地質調查局(USGS),這起地震強度6.3,震央位於赫拉特(Herat)市西北35公里處。地震發生當日,紅新月會(Red Crescent)通報500死,但官方隔日公布的死傷數字就激增至2,053死、9,240傷,1,320屋舍遭到摧毀倒塌。

赫拉特醫院已人滿為患,塔利班在卡達的辦事處向國際呼籲,該國亟需食物、飲水、藥物、衣物與帳篷賑濟。

阿富汗多山,地震頻仍,許多地震發生在鄰巴基斯坦的興都庫什山脈。偏遠地區之震災往往導致罹難人數飆升,而長年戰亂導致基礎設施不堪一擊,更增加救災難度。

阿富汗醫療體系多半仰賴外國援助,但自從美國2021年倉皇撤出,塔利班順勢掌權,國際支援便逐漸乾涸。各國外交與援助單位表示,塔利班對女子的壓迫,加上國際上人道災難頻傳,使捐助者陸續抽回金援,將資源轉往他處。塔利班治下,在阿富汗從事援助職務的女子多半無法繼續工作,僅在醫療與教育領域有些許例外。

今年8月,國際紅十字會發言人表示,由於資金短缺,可能會終止對阿富汗25間醫院的援助。



阿富汗遭遇6.3強震,醫院人滿為患(圖/X平台WHO Afghanistan)

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC