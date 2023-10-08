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芮氏規模6.3強震襲阿富汗 逾2千死

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/08 17:21
阿富汗遭遇6.3強震（圖／X平台WHO Afghanistan）

阿富汗遭遇6.3強震（圖／X平台WHO Afghanistan）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）阿富汗西部地區7日發生了芮氏規模6.3地震，釀重大死傷，塔利班政府8日表示，死亡人數已逾2,000人，傷者破9,000人，恐持續上修。

路透社報導，根據美國地質調查局（USGS），這起地震強度6.3，震央位於赫拉特（Herat）市西北35公里處。地震發生當日，紅新月會（Red Crescent）通報500死，但官方隔日公布的死傷數字就激增至2,053死、9,240傷，1,320屋舍遭到摧毀倒塌。

赫拉特醫院已人滿為患，塔利班在卡達的辦事處向國際呼籲，該國亟需食物、飲水、藥物、衣物與帳篷賑濟。

阿富汗多山，地震頻仍，許多地震發生在鄰巴基斯坦的興都庫什山脈。偏遠地區之震災往往導致罹難人數飆升，而長年戰亂導致基礎設施不堪一擊，更增加救災難度。

阿富汗醫療體系多半仰賴外國援助，但自從美國2021年倉皇撤出，塔利班順勢掌權，國際支援便逐漸乾涸。各國外交與援助單位表示，塔利班對女子的壓迫，加上國際上人道災難頻傳，使捐助者陸續抽回金援，將資源轉往他處。塔利班治下，在阿富汗從事援助職務的女子多半無法繼續工作，僅在醫療與教育領域有些許例外。

今年8月，國際紅十字會發言人表示，由於資金短缺，可能會終止對阿富汗25間醫院的援助。

芮氏規模6.3強震襲阿富汗 逾2千死
阿富汗遭遇6.3強震，醫院人滿為患（圖／Ｘ平台WHO Afghanistan）
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