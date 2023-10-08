更新時間: 2023-10-08 18:43

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2023白晝之夜昨(7日) 晚在台北市信義區登場，市府文化局今天(8日) 指出，這次活動主題為「起義吧」，邀請民眾反思社會議題，就連市長室也被貓市長佔領。

白晝之夜(Nuit Blanche) 活動今年選定以信義區為據點，文化局今天透過新聞稿表示，活動主題為「起義吧！」，期待透過活動演出及藝術作品，邀請民眾反思社會議題，並選定「國父紀念館、台北市議會、台北市政府」3大場館與周邊場域展開，跨夜活動共吸引約40萬人次一同參與藝術盛事。

藝文活動持續12小時，包含在國父紀念館、北市府及議會展出跨媒材藝術裝置作品，共超過35場節目、近100組國內外藝術家及團隊參與。

針對有網友批評活動動線混亂，除廉價燈光秀及餐飲叫賣外，難見任何藝術成分。台北市文化局今天指出，將虛心檢討並作為未來改進。

2023台北白晝之夜7日晚間6時起正式登場，各式裝置藝術與表演節目接連展開，在台北市信義區熱鬧一整夜。圖為參觀民眾在裝置藝術前開心自拍。中央社

文化局指出，這次活動特別打開北市府市長室及市議會議事廳，讓民眾能親近平時無法進入的市政空間，市長蔣萬安也特別在活動期間前往被藝術佔領的市長室，與推動友善動物的「貓市長」毛容容互動。

圖/蔣萬安臉書

同時，蔣萬安也參與法國藝術家JR所發起的全球藝術計畫Inside Out Project，拍攝與印製巨幅黑白照片響應本次主題「Born Free生而自由」，並參與關注人權、全球暖化及氣候變遷議題的「最小的紀念碑－小冰人藝術行動Minimum Monument」開展儀式(下圖)。

2023台北白晝之夜7日晚間熱鬧展開，台北市長蔣萬安（左4）、副市長林奕華（前右2）等人前往參觀於國父紀念館展出的巴西藝術家阿茲維多（Nele Azevedo）（左5）作品「最小的紀念碑：小冰人藝術行動」(上圖與下圖) 合影留念。中央社

今年白晝之夜以信義區為據點，展區包含國父紀念館、台北市政府、台北市議會，並在北市市長蔣萬安、北市議長戴錫欽、法國在台協會主任巴黎思（Franck Paris）等人見證下開幕。

台北市文化局表示，2023台北白晝之夜從今晚6時至8日上午6時，在國父紀念館等3大場館與周邊場域展開活動，現場有許多精彩藝術作品、表演活動、藝術市集和露天電影院等豐富內容。

此外，松山文創園區原創基地節、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院等處也共同響應，而台北101塔尖及塔樓四個角點用特殊色點燈，信義區商場店家特別配合調整營業時間，用藝術佔領信義區，翻轉台北夜晚。

根據中央社，蔣萬安晚間出席開幕活動致詞表示，歡迎大家出席2023白晝之夜開幕活動，今天一整晚將不熄燈，感謝法國在台協會協助，特別邀請上百名藝術家和團隊共襄盛舉，這次活動串接包含台北101、北市府及松菸等信義區很多地點。

他說，這次規劃非常多的藝術裝置及表演活動，今年跟過往最不一樣，就是開箱市長室，讓貓市長佔領市長室，象徵台北被藝術佔領，並透過議題和藝術衝撞，激發各種火花。

法國在台協會主任巴黎思致詞時透過翻譯指出，非常高興與各位一起為白晝之夜揭開序幕，他要透露一個讓巴黎市民羨慕又忌妒秘密，因真正節慶就在台北，如蔣萬安提到，台北市舉辦活動影像將傳播到全球各地，他在信義區工作及生活，今晚才開始要探索信義區。

他說，今晚將凝聚自由、創意、多元化的民主價值歡慶節慶，且全世界願意把城市交給藝術家的政府是少之又少，台北、巴黎，台灣、法國則是屬於少數，且來台辦展的法國藝術家都是帶著無比渴望來台，希望民眾不要錯過藝術表演，最後祝福大家慢慢欣賞白晝之夜活動。

蔣萬安最後也偕同市議會議長戴錫欽及「貓市長」一起為「開箱市議會」開場，讓民眾親身體驗非同以往的議事空間。

2023白晝之夜7日晚間在台北市信義區熱鬧登場，台北市長蔣萬安（左）與擔任一日貓市長的貓頭人身角色毛容容（右）在台北市議會議場趣味互動。中央社

2023台北白晝之夜7日晚間展開，一連串精彩藝文活動將持續到8日清晨，今年活動亮點之一的表演節目「開箱市議會」(上圖與下圖) ，把嚴肅的台北市議會議場變身成劇場，連平時市府官員座位也成舞台。中央社

文化局表示，這次白晝之夜活動期間不時下起間歇陣雨，卻未澆熄民眾熱情，像是北市府「台北大歌廳」、市議會旁廣場的「自由街頭」等演出，都吸引眾多民眾觀賞體驗，直到凌晨都不斷有人潮湧入參與，迴響熱烈。

文化局指出，台北市自2016年起響應法國巴黎，秉持「跨夜活動」、「公民參與」和「免費參加」3大精神舉辦白晝之夜，未來將持續展現台北城市文化並致力接軌國際，以期帶給民眾多元、豐富的藝文饗宴。

【越夜越美麗】2023「白晝之夜」吸引約40萬人次 台北市議會與市長室首度被藝術「攻佔」