4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅

（台灣英文新聞 / 生活組綜合報導）台北市河濱首波花海隆重登場。北市水利處在美堤河濱自然親水灣旁，營造了「野花系特色花海」，即日起至11月中旬為花海最佳觀賞期。

水利處表示，美堤河濱公園全區花海共種植了多達4萬盆草花，其中包括特殊品系的千日紅（圓仔花）、天使花、小百日草，透過高低不一的花叢點綴於草地中，展現出野花綻放的氛圍。

花海位於美堤河濱公園親水灣步道旁綠地，民眾經過大樹休憩區與親水步道，穿過風景棧橋，來到自然景丘，這裡是欣賞花海全景的最佳位置。

美堤河濱公園座擁大台北獨特的河濱天際線，不時能感受到飛機起降的壯觀景象。白天搭配近距離欣賞水景、花海和候鳥驛站的自然生態，遠眺四獸山、101大樓、大直橋、圓山大飯店和美麗華摩天輪，夜晚還可以欣賞大直橋和河岸上的燈火璀璨，在漫步之間欣賞臺北市河畔美景。

臺北市河濱賞花地圖：https://reurl.cc/A0yMM8

公車

搭乘42（含區間車）、72、208、268、645（含副線）、棕20、紅3（含區間車）、綠16、藍20區間車、藍26，至「大直美堤花園三」站下車，沿樂群二路轉至敬業三路，往河堤直行到底，即進入美堤河濱公園。往上游方向約300公尺，可見美堤河濱花海。

捷運

文湖線劍南路站出站，沿敬業三路往河堤直行到底，進入美堤河濱公園，往上游方向約300公尺，可見美堤河濱花海。

自行車

北市河濱自行車租借站：美堤站

Youbike 1.0：捷運劍南路站（2號出口）、樂群二敬業四路口站

Youbike 2.0：捷運劍南路站（2號出口）站、中429公園站、樂群二敬業三路口站

自行開車

Google導航設定「美堤碼頭停車場」。

自基十六號水門或樂群一路越堤道路進入美堤河濱公園，沿線有停車格。



台北美堤河濱公園花海（圖／台北市水利處）