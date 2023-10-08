美國梅毒病例激增藥物匱乏 近40個公衛團體上書白宮介入

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）美國梅毒案例激增，用來治療的主要抗生素藥物卻出現嚴重短缺，將近 40 個公共衛生團體聯名致函白宮，呼籲正視問題嚴重性，儘快介入。

CNN 報導，美國國家性病聯盟董事會（National Coalition of STD Directors，NCSD）與 38 個衛生團體 2 日在聯名信中指出，醫療院所難以取得梅毒主要藥物「必希寧注射劑」（Bicillin L-A）（penicillin G benzathine），許多訂單也遭到推遲交貨，官方應與藥廠輝瑞（Pfizer）合力解決此事。

信中指出，必希寧是罹患初期、二期梅毒的成人、幼兒、兒童主要用藥，也是懷孕婦女唯一核可使用的梅毒藥物。作為此藥在美國的唯一製造商，輝瑞未能生產足夠的藥物，使各級醫事單位不得不限量使用。

輝瑞稱，其與美國疾病管制中心與食品藥物管理局保持密切聯繫，今年已增加 Bicillin 產量 30%，明年底產出可望達一倍，市場需要等待一些時日。該公司 6 月時坦言，Bicillin 產能不足，可能要到 2024 年才能緩解。

這些年來，美國梅毒病例有增加之勢。2017 至 2021 年，梅毒通報案例大增了 74%，而由母體傳至胎兒的先天性梅毒也暴增 203%。2021 年，美國幾乎每個州都通報了先天性梅毒案例，數字創 27 年新高。

NCSD 執行董事 David C. Harvey 表示，分明可以預防的先天性梅毒，卻因診所無法取得所需的抗生素而導致病毒蔓延，將新生兒健康置於風險之中。政府必須採取行動，確保藥物供應，遏止梅毒流行。