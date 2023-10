哈瑪斯發射5000枚火箭攻擊以色列、動力拖曳傘也加入突襲　以軍宣告將長期抗戰

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 巴勒斯坦地區的伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯在昨(7)日趁著以色列慶祝西赫托拉節(Simchat Torah)之際突然發起大規模的襲擊,並綁架大量被俘士兵、平民作為未來談判籌碼,現階段以色列已開始進行反擊,並警告這可能會是一場曠日廢時的全面戰爭。

以軍8日反擊, 摧毀巴勒斯坦Khan Younis一座清真寺 (路透/Ibraheem Abu Mustafa )

台灣時間8日下午3點左右,以色列空軍在官方推特 (現稱X) 推文, 公布以國戰機襲擊哈瑪斯情報部門首長官邸的畫面,以色列還將持續攻擊哈瑪斯在加薩走廊的其他目標。

據《半島電視台》報導,哈瑪斯將此攻勢稱為「阿克薩洪流」(Operation Al-Aqsa Flood),在凌晨6時30分左右發射多達5000枚火箭攻擊以色列南部,利用飽和攻擊癱瘓以色列的反應,隨後從多個巴勒斯坦與以色列的接壤處,派出士兵進行滲透。

為了越過以色列重兵駐守的邊境圍牆,除了利用油壓剪破壞鐵絲網的傳統方式外,哈瑪斯甚至還動用了前所未見的「動力拖曳傘」,這是一種在摩托車上裝備拖曳傘,並透過類似於氣墊船後方大型動力風扇提供動力的「土製傘兵」,成功跨過邊境進攻以色列在邊境的軍事基地,至少三處以軍前線基地被突破。

由於突發性的攻擊,包括戰車在內的大量以軍軍事載具遭到摧毀,人員則被俘獲,至少100名以色列人喪生,哈瑪斯將這些成果放上社群媒體大肆宣揚,以色列則指控哈瑪斯士兵在進入以色列居住區後,挨家挨戶殺害或綁架平民(網路影片如下)。

事實上,這也不是以色列第一次在重要猶太節日受到攻擊。50年前的1973年,埃及與敘利亞就曾在猶太贖罪日當天同時襲擊了以色列佔領的西奈半島與戈蘭高地,並在戰爭初期取得優勢,不過後來由於美國干涉並大量軍援以色列,以色列成功反擊,度過此一危機。

令人意外的是,以色列情報單位情報及特殊使命局(MOSSAD,又稱摩薩德)透過複雜而綿密的情報網絡一向以制敵機先聞名,然而如此大規模的攻擊在事前勢必得先囤積大量彈藥、火箭,以及調動大批人員,即使如此,以色列受到襲擊時彷彿沒有任何的準備,因此有外媒稱這是「摩薩德的失敗」。

BBC報導指出,雖然加薩走廊的以巴對峙持續升溫,傳統上一致認定雙方都沒有想要讓衝突升級,哈瑪斯完全打破了此一「迷思」。

現階段,以色列已開始逐步進行反擊,並派出空軍空襲加薩走廊的哈瑪斯控制區,以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)更在X(原推特)上發文表示,以色列正準備進行與哈瑪斯「曠日廢時且艱難的戰爭」(long and difficult war),同時警告直到達成重建以色列安全的目標前,都不會罷手。

