猶如「珍珠港事變」哈瑪斯突襲毫無跡象 以色列情報網嚴重失能

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）7 日凌晨對以色列發動海陸空三方奇襲，劫持百姓，激戰持續，是以色列建國 75 年來遭遇最大規模恐怖攻擊之一。隨著戰事開展，外界不禁納悶，有著全球一流情報網絡的以國，怎會事前毫無所悉，被殺個措手不及？

綜合 BBC、CNN、金融時報報導，對武裝衝突並不陌生的以色列，數十年來花費了無數心力鞏固安全網，從情資蒐集到硬體強化，如今卻系出現重大失誤。以色列國防軍（Israel Defense Forces）前發言人 Jonathan Conricus 直言，這對以國猶如「珍珠港事變」，今日過後一切都將改變。

事實上，自從以色列 2005 年撤出加薩走廊（Gaza Strip）以來，就斥資數十億美元強化邊防工事。除了架設監控攝影機、頻繁巡邏，並建構了配備感測器、地下防禦圍牆等智慧圍籬，更在美國協助下，部署了「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，可攔截火箭彈，堪稱金鐘罩。

硬體設施以外，以色列也築起了中東最大的情報網，在巴勒斯坦領土以及敵對的黎巴嫩、敘利亞、伊朗等鄰國都安插了線人特務。正因布下了天羅地網，過去以國才能不時以無人機、手機遙控炸彈對巴勒斯坦武裝組織首領進行暗殺行動。

然而，這滴水不露的安全網，還是破了。

哈瑪斯 7 日拂曉出擊，向以色列發射數千枚火箭彈，在猛烈砲火的掩護下，武裝分子透過滑翔翼、機車、船隻突破加薩走廊邊界，滲入軍事基地、攻擊平民百姓。

如此縝密的多面行動，連以色列安全官員都坦言至少要數月策劃。前 IDF 情報官員 Michael Milstein 則稱，這等攻擊至少要花一年籌備，卻能悄無聲息，隱密為之，相當不簡單。

前情報官員 Avi Melamed 表示，此役顯示以色列錯判了哈瑪斯的意圖，多年來以色列一邊封鎖加薩走廊，一邊施以杯水車薪的經濟援助，也證明策略失敗，未能遏阻哈瑪斯採取激進行動。

此外，哈瑪斯也可能看準了以色列陷入了政治動盪，藉機生事。以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的極右派政府強推爭議司法改革，數月以來在全國引發大規模示威，更有數千名後備役軍人為表不滿，揚言不會主動應召，為以國的軍事準備打了一大問號。

對以色列盟友美國而言，此戰也來得突然，猝不及防。美國長期以來監控區域情勢，照理來說不可能沒有偵測到緊張升溫的任何蛛絲馬跡，但卻未能掌握戰術性情資，與以國分享，亦是情資工作的一大挫敗。

雙方將就過程中哪個環節出了差錯深刻檢討，是誤讀情資，抑或在情蒐活動中出現了盲點，都須加以釐清。分析家稱，哈瑪斯的突破，還可能激起更多漣漪，那就是伊朗代理人真主黨（Hezbollah）軍事組織也可能會蠢蠢欲動。

不過，現階段以色列並無餘力進行責任歸屬。以國官員對於情報失靈質疑並未直接回應，僅稱當前首務是打好這場仗，至於歸咎調查，恐會花上數年。



以色列反攻，加薩清真寺被飛彈摧毀。（路透社/Ibraheem Abu Mustafa）