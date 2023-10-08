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自由亞洲電台: 中國異議人士陳思明已抵達加拿大並獲政治庇護　感謝台灣與各方協助

自由亞洲電台RFA指出，陳思明在台灣跳機後，短短半個多月就能取得第三國政治庇護，可說創下紀錄。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/08 12:24
陳思明(圖) 本人已在10月5日抵達加拿大溫哥華。(照片取自<a href="https://twitter.com/RFA_Chines...

陳思明(圖) 本人已在10月5日抵達加拿大溫哥華。(照片取自陳思明(圖) 本人已在10月5日抵達加拿大溫哥華。(照片取自@RFA_Chinese

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 自由亞洲電台今天(8日) 獨家報導稱，根據該台掌握最新的消息，上個月(9月) 22日在臺灣「跳機」的湖南異議人士陳思明已獲得加拿大政治庇護，而陳思明本人已在10月5日抵達加拿大溫哥華。

上個月自由亞洲電台率先報導，陳思明從泰國搭機，經由臺灣的桃園機場轉機，由於擔心回中國會被送往精神病院，陳思明決定在臺灣跳機，並拒絕返回中國。

滯留在機場期間，陳思明暫時由臺灣的移民署安置。 臺北時間8日，人在溫哥華的陳思明對自由亞洲電台表示，由於各種複雜情況而沒有及時公佈消息。

今年7月22日他從中國逃出後，能順利得到加拿大的政治庇護，全靠網友們的關注，國際媒體的大力報導，朋友們的支援。 陳思明向對話中國、臺灣華人民主書院、人道中國和人權組織中國人權捍衛者（CHRD）的協助，以及臺灣和加拿大兩國政府與聯合國難民署等三方秉持人道關懷的精神對他的案子的迅速處理表達感謝。

報導稱，陳思明在臺灣跳機後，短短半個多月就能取得第三國政治庇護創下紀錄。此前，同樣也在桃園機場跳機的中國異議人士劉興聯與顏伯鈞在機場滯留四個多月後，前後經過9個多月的等待，才獲得加拿大政治庇護。
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