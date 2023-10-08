【台灣2024總統大選】柯文哲：藍白合SOP以民意為基礎　金溥聰：對藍白合態度開放

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨主席柯文哲昨(7日) 表示，他對於「藍白合」的標準作業程序（SOP）就是以民意為基礎，在非正式投票前，除特定目的的民意調查，仍以多次民調的趨勢為參考。

外界關注藍白合進度，民眾黨總統參選人柯文哲拋出「藍白合」以民調決定，勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手。

國民黨總統參選人侯友宜6日說，不應單一的用民調來看待藍白合，那會搞成藍白零和，應是志同道合的合，並認為應制定藍白合的SOP。

柯文哲6日結束訪美行程返國。他受訪時提出藍白合用民調決定的主張，並稱台灣做民調行之有年，挑5家做幾次，贏的當正、輸的就推薦副手，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

侯友宜當天晚間在接受廣播專訪時談到藍白合，他表示，關於民調，柯文哲跟柯幕僚1週就拋出3、4個不同看法，可見大家對於民調的看法沒有一致性；他則認為，民調是一個參考，但不是唯一的方法。

他說，民眾期待的是藍白要整合，要政黨輪替，因此不應該單一的用民調來看待藍白合，那會搞成藍白零和，應該是志同道合的合，這才是最重要的。

侯友宜認為，過程要充分溝通理念，再用方法來整合，才符合大家的期待，因為民眾要知道他們的理念是什麼，就像他與國民黨都有些核心價值，例如兩岸和平、反對台獨，以及終結貪腐、政黨輪替，因此就國民黨而言，絕對不會有藍綠合，他也相信民眾不期待綠白合。

侯友宜強調，要將理念價值、政策、未來合作的項目，有個非常清楚的SOP（標準作業程序），這些做好後，是否訂成公約或是綱領，讓大家知道兩黨合作的目的是什麼，這才是該做的事，將SOP做好，才是真正藍白合作的SOP標準。

侯友宜也說，既然是藍白合，就是政黨對政黨，要談可以做哪些事項，像是聯合內閣、閣揆同意權、內閣制等，應該彼此先談清楚，過程中相信國民黨也會尊重他的意見，他也會適時的跟黨保持密切合作。國民黨主席朱立倫一開始就主張藍白合作，所以也很積極去面對。

侯友宜表示，至於朱立倫要與柯文哲談什麼，他目前都尊重，在政黨合作上，還是以政黨為主，當然總統參選人會扮演積極的角色，所以他會不斷與朱立倫溝通。

柯文哲7日下午參加他與新北立委選舉第八選區參選人邱臣遠聯合服務處成立，接受聯訪時，媒體詢問對「藍白合」是否有標準作業程序（SOP）。

柯文哲表示，民主政治以民意為依歸，他的SOP是以民意為基礎，民眾黨已經清楚表達建議與方向，就剩下國民黨如何回應。

至於黨與黨之間，他說，聯合政府如果是未來的模式，也可趁此機會建立起政黨合作的模式。台灣的歷史上也沒有嘗試過（聯合政府），如果恢復閣揆同意權，3黨不過半的局面下，聯合政府的模式就會出現。

他說，台灣不能以寡頭政治，幾個人就決定台灣政治的前途。

記者詢問他，「侯友宜是否不敢比民調」，中央社引述柯文哲說，不要如此說別人，一切以民意為依歸。在現階段非正式投票前，除特定媒體的民調有目的性，但一般來講，若非故意造假，不同家民調趨勢很明顯，還是有參考的可信度。

新書「漫畫柯文哲」未上市，自序引發議論，造成台漫從業者感到不被尊重。柯文哲說，出書是宣揚理念與人生哲學，對外界批評不必太多辯解引爭端，有機會就改正，延後出書只是對出版社比較抱歉。

另一方面，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰7日說，他對藍白合態度開放，而且完全配合候選人；他並澄清，有人放話說他是藍白合最大障礙，這是有人刻意挑撥，想阻礙藍白合。

對於部分人士質疑金溥聰對藍白合的態度，他7日受訪時澄清，說他是藍白合最大障礙，是有人在刻意挑撥，想阻礙藍白合，所以會找話題炒作；他完全配合候選人，目的就是團結一致，要打贏這場選戰，下架貪腐無能的政府。

媒體詢問，侯友宜所謂的藍白合SOP到底為何、以及民調比例怎麼調、是否有期程等，侯友宜競辦發言人黃子哲表示，民調當然可以做參考，但不是唯一方式，將先談理念、價值、主張，方法則是近一步來談，如果只以民調為準，最後可能是零合，志同道合才是最重要的。

黃子哲也說明侯友宜的主張，包括民調是重要參考，但不應該是唯一方法；民眾期待藍白合，共同實現政黨輪替，但不能只用民調，「藍白合不應該搞成零合，而是應該志同道合」；國民黨不會主張藍綠合，相信支持藍白合的民眾也不會接受綠白合。

黃子哲說，藍白合本質上就是政黨合作，先由兩個政黨立即正式開始面對面來談，把核心理念、政策主張及未來要推動的事項，具體列成綱領或公約，這才是做事情該有的S0P，這才是真正藍白合的SOP。

有關鴻海創辦人郭台銘聲稱連署已過門檻，目前侯競辦對柯文哲不攻擊，對郭陣營的態度是如何，金溥聰說，沒有攻擊、也沒下令攻擊郭陣營，他跟郭台銘很熟，郭台銘的想法他都尊重。

國民黨主席朱立倫7日在新竹接受媒體聯訪表示，「藍白合」要建立在共同理念及理想，不是零和遊戲，絕對不會變成藍綠或綠白聯盟，才能兩岸和平、讓民眾安定。

朱立倫7日到新竹縣陪同爭取連任的竹縣第2選區立委林思銘掃街拜票時接受媒體聯訪表示，新竹縣在縣長楊文科帶領、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢號召下，一定會團結支持黨籍總統參選人侯友宜，讓總統、立委選舉在新竹縣全壘打。

媒體問及「藍白合」最新進度，朱立倫說，如侯友宜所提，需建立在共同理念及理想，不是零和遊戲，要確認是藍白共同聯盟，絕對不會變成藍綠或綠白聯盟，才能兩岸和平、讓民眾安定，掃除不公不義及貪腐。

有關業者以美豬混製肉片，產地卻標示不實。朱立倫說，台灣的食安問題包括雞蛋變壞蛋，現在連吃豬肉都不安心，身兼行政院消保會召集人行政院副院長鄭文燦應該解釋為何那麼多假冒產地或混合豬肉。

國民黨籍的中廣董事長趙少康6日在網路節目公開展示背板，上面寫著「前往連署站，簽名挺台銘」廣告，媒體詢問是否會開鍘。朱立倫說，相信趙少康知道分際。

【台灣2024總統大選】柯文哲：藍白合SOP以民意為基礎 金溥聰：對藍白合態度開放