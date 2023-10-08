〈時評〉侯友宜 警總 促轉會

中國國民黨推出的總統候選人侯友宜，日前指控「NCC變警總、 促轉會形同東廠⋯」，只要他上任，一定全部砍掉重練，該撤就撤、 該換就換，還給民眾清廉、公平、正義！

陳文成在警總約談的次日清晨， 被發現傷痕累累陳屍台大研究生圖書館旁草地，兇手至今查無下落！ 有政治犯戲稱自己是在警總屈打成招下才加入共產黨的！「製造」 與槍斃「匪諜」大本營的警總，讓台灣人聞之喪膽、談之色變！ 警總不再後，許多台灣人心中，仍留下小警總的陰影！

侯友宜說「NCC變警總」，對警總溢於言表的負評是說對了， 卻太抬舉NCC、太小看警總：光看「為匪宣傳」的媒體好了，NC C連正面對決都沒有，還忍耐到該媒體頻道期滿， 才祭出不予換照處分；換成一九四五〜一九九二警總飄浮台灣上空的 白色恐怖年代，該媒體負責人、單位主管及從業人員，沒有「 槍斃可也」，也早就一網打盡、送綠島管訓了！

反觀NCC成立至今，有紅色媒體人被它送綠島管訓嗎？ 有人被它陳文成嗎？NCC變警總云乎哉？

還有，當年查禁黨外雜誌、 發傳票給主張百分之百言論自由的鄭南榕的，是警總！ 當年奉令率隊前往拘捕鄭南榕的警界中堅分子侯友宜， 知道警總是站在正義還是威權、邪惡的一方嗎？自稱對鄭南榕「 依法行事、再來一次還是要執行」的侯友宜， 知道在柏林圍牆被推倒、東西德合併後， 對柏林圍牆最後一名死難者開槍的那名東德衛兵， 因殺人罪被送上法庭，最終被法官判不得假釋的三年半徒刑嗎？

至於中國國民黨及其附隨組織在黨國不分、 黨庫通國庫的一黨專政年代，將勞軍捐、 影劇票附捐等公共資源提撥婦聯會使用， 由救國團特權壟斷經營學生活動， 強逼民眾出售私家土地資產作為中國國民黨國發院用地， 這些惡行劣跡，許多七、八十歲以上的國人是見證的過來人。

隨著政黨輪替，促轉會對「不當黨產」做出追討、收歸國庫或（ 折價）返還受害民眾的動作，讓國人看到公平、正義的曙光； 打著中國國民黨旗號的侯友宜， 是轉型正義的利害關係人與追究的對象， 沒有為該黨當年的罄竹難書罪行認錯道歉，已經是寡廉鮮恥了， 還將向中國國民黨及其附隨組織追索贓款、 贓物的促轉會抹黑成東廠，實在有夠邪惡！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）