【雙十連假天氣】氣象專家吳德榮：西北太平洋熱帶系統多　台灣暫不受影響

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象專家吳德榮今天(8日)表示，雖然西北太平洋有多個熱帶系統活動，但一週內台灣天氣並不受其影響；今明兩天水氣多，各地防較大雨勢；國慶日、11日東北風影響，北台灣轉涼、東北部有較大雨勢。

中央氣象署8日早上7:35發布【大雨特報 】指出：

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(8)日恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬則顯示，颱風「布拉萬」將輕易跨過中颱門檻，5天之後在日本南方海面向東北迴轉、加速遠離的趨勢；另一熱帶擾動則通過菲律賓進入南海，約6天後才逐漸發展。

圖/中央氣象署

中央社引述吳德榮指出，雖然西北太平洋有多個熱帶系統活動，但一週內台灣天氣並不受其影響。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬則顯示，今、明兩天台灣附近水氣多，各地雲量多、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，常有較大雨勢；北台灣白天氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮提到，國慶日、11日為東北風型態，迎風面水氣多、北台灣濕涼；北部、東北部及東部有局部雨，東北部有有較大雨勢，背風面晴朗穩定。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，12至14日各地大致晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後亦有短暫降雨，各地早晚稍涼。