巴勒斯坦武裝組織在以色列恐怖攻擊逾70死 台灣外交部譴責、籲國人避免前往旅遊

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導） 巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7 日凌晨自加薩地區向以色列發射多枚火箭， 並有多名哈瑪斯武裝份子進入以色列境內對民眾發動隨機攻擊造成嚴重死傷。台灣外交部就哈瑪斯組織對以色列平民進行恐怖暴力攻擊， 造成無辜民眾傷亡，表達嚴正譴責。

BBC報導，哈瑪斯除了從加薩走廊對以色列發動一波波猛烈火箭攻擊，槍手還滲透到數個以色列城鎮攻擊平民。以色列隨後宣布進入戰爭狀態，並發動反擊。

目前已知在7日的哈瑪斯突襲中，以色列至少70死數百傷，另有數十名以色列軍人及平民據信遭到哈瑪斯武裝份子挾持。以色列N12 News報導至少有百名以色列人喪命。

聯合國安理會本月輪值主席國巴西其外長發表聲明，除譴責暴力，更表示會儘速召開安理會緊急會議，商討對策。安理會常任理事國美國、法國、英國今日已陸續發表聲明譴責暴力。

路透社報導，埃及外交部表示，以巴緊張情勢升溫恐造成「嚴重後果」，呼籲各方保持最大程度自制。

以巴情勢升高，此次恐佈攻擊規模為以色列數年來最大。交通部觀光署表示，當地台灣旅行團目前有5團、124人，皆平安。

觀光署指出，目前有巨匠旅行社2團、雄獅旅行社1團、旅天下國際旅行社1團、永信旅行社1團，共124人在當地。其中雄獅旅行社依原行程，周日下午返台，永信旅行社將取消部分行程，安排旅客提前返國。

至於其餘旅行團，觀光署表示，由於安排景點位於以國北部，離戰爭處較遠，行程暫未受影響，旅客平安。目前尚未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生，將持續關注。

外交部表示，亞西及非洲司司長賀忠義大使已於第一時間代表外交部長吳釗 燮，向駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）表達慰問之意。 外交部指目前駐處員眷及我國旅以台僑或國人均安， 駐處也將持續密切關注相關情勢發展。

由於近期以巴緊張情勢升高，外交部籲請近期規劃或正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺 ，注意自身安全。國人在以色列如果遇到急難或緊急事故， 請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544- 275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋ 886-800-085-095，以獲得及時協助。