JR東日本大飯店台北推「捷報萬瑞、福運龍來」尾牙春酒饗宴

抓住歲末年終尾牙商機，JR東日本大飯店台北自2023年12月 1日至2024年3月31日期間特別推出「捷報萬瑞 福運龍來」尾牙春酒專案，為企業提供超值的宴會選擇。 專案將提供中、西、日式多元美食饗宴，並附加無限暢飲服務。

JR東日本大飯店台北中式宴會廳尾牙春酒專案， 週一至週三每桌價格16,800元起，週四及週日每桌價格22, 800元起。在優雅的宴會空間中， 品味融合現代設計與花草元素設計氛圍的用餐體驗。 每桌提供精選紅酒2瓶，並附席間3小時的果汁無限供應。 宴會廳提供免費的投影、音響、燈光和麥克風等設備， 並提供用餐期間4小時的免費停車服務。

除了中式宴會廳，JR東日本大飯店台北的各餐廳也將於2023年 12月1日至2024年2月29日推出尾牙春酒專案， 以吸引更多客戶。 楊德興主廚掌杓的凱華樓中華料理餐廳提供不同價位桌菜菜式選擇， 「磐龍宴席桌菜」每桌價格19,800元起，品嘗到多道美味， 包括「松茸螺頭燉花膠」、凱華樓的招牌菜「御膳黃袍北京鴨」 以及「大漠關外戰斧豬」等佳餚。桌菜可加價3,000元享受指定 啤酒及果汁或紅酒無限暢飲。

BRILLIANT鉑麗安全日餐廳12月期間提供特別的「 聖誕節主題海鮮季自助餐」。 餐點內容包含爐烤美國牛肉佐特製醬汁、聖誕節傳統栗子濃湯， 以及鮮菇豆漿鍋和韓式泡菜豬肉鍋等美味的冬季鍋物。 海鮮吧將提供多種選擇，包括三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、扇貝、 海瓜子、海港現流清蒸季節鮮魚、焗烤生蠔等。 週一至週四午晚餐和週五午餐每位價格1,480元起， 尾牙春酒期間將享受優惠，每次12位(成人)用餐可享受85折優 惠，每次24位(成人)用餐則可享受8折優惠。

享用高品質的忘年會餐宴，HAYASE日本料理餐廳由來自仙台的 料理長郡司行雄帶來了獨特的懷石料理體驗。尾牙春酒期間， 品嘗料理長每個月所推出不同主題的懷石料理套餐餐價3,500元 起，可以選擇加價1,200元享惠比壽生啤酒、日本酒、燒酎、 葡萄酒、日本果實酒以及指定日本威士忌和無酒精飲品的無限供應， 並享套餐餐價9折優惠。所有專案價格均需加收一成服務費。