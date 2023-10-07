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肉商標示不實「洗產地」 台灣食藥署：進口豬肉即起一律百分百逐批查驗

By 台灣英文新聞－編輯
2023/10/07 20:13
肉商標示不實「洗產地」 台灣食藥署：進口豬肉即起一律百分百逐批查驗

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）桃園市政府衛生局查獲「新興冷凍食品有限公司」及「瑞騰國際股份有限公司」兩家公司涉嫌將進口美國豬肉來源改標加拿大，衛福部食藥署長吳秀梅今（7）日宣布，即日起不分國別、進口豬肉一律採百分百逐批查驗管制措施，為期一季，是否延長則視情況調整。

二家業者遭查獲使用美國豬肉混製肉片，原料產地標示卻未見美國，遭外界質疑是為美國豬肉「洗產地」。

桃園市衛生局副局長余依靜表示，經追查後發現新興冷凍的下游廠商遍布15個縣市共流向120家業者，已立即通知各縣市衛生局查核下游業者，其中新興冷凍位於桃園有18家下游廠商；瑞騰因公司所在地位處新北市，則交由新北市衛生局處查辦，目前初步掌握瑞騰國際在桃園有17家下游廠商，目前2家公司皆已無販售、使用該批標示不符的肉品。

台灣政府 2021 年起恢復開放含有萊克多巴胺 (Ractopamine) 的美國豬肉與 30 月齡以上美牛進口，當時在台灣社會引起熱烈的討論。所謂的「瘦肉精」是動物用藥乙型受體素的通俗名稱，萊克多巴胺（Ractopamine）是其中一種，其它包含克倫特羅 (禁用)、沙丁胺醇 (禁用)、齊帕特羅 (在美國可用於肉牛飼料，但在台灣不得檢出) 等數十種，使用目的在於提升動物之瘦肉比例，改進飼養效率。

萊克多巴胺屬於一種類交感神經興奮劑，原用於治療人類氣喘，之後發現添加在飼料中餵食動物，可促進蛋白質合成且加速脂肪轉化分解，提升精肉率。

食藥署長吳秀梅今天傍晚接受媒體電訪表示，2021 年起已針對所有進口豬肉，邊境採百分百逐批查驗措施，二年多來均未檢驗出萊克多巴胺，因此調整為20%到50%的加強抽批。不過，近期因二家肉品業者標示不實，吳秀梅坦言可能引發部分民眾疑慮，擔心會不會吃到含萊劑豬肉，決定自即日起，不分國別、均恢復百分百逐批查驗。
美豬
美牛
萊克多巴胺
瘦肉精
逐批抽驗

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更新時間 : 2023-10-07 22:59 GMT+08:00

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