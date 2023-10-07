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VICP：南台灣20歲男打AZ後成「重度身心障礙」獲300萬 創預防接種非死亡案最高救濟金

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/07 19:48
AZ疫苗

AZ疫苗 (來源 維基百科)

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）7 日公布最新審議小組會議紀錄，此次共審查12案，其中一案更創下該組審議國內非死亡個案中，救濟金額最高紀錄。

依據現行「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第十八條當中的「障礙給付」規定，若屬重度身心障礙級別，在無法確定與預防接種之關連性時，給付金額範圍為20萬至300萬元。

VICP：南台灣20歲男打AZ後成「重度身心障礙」獲300萬 創預防接種非死亡案最高救濟金
(資料來源：全國法規資料庫)

最新審議小組會議紀錄，此次共審查 12 案，18 例獲得救濟金，分別有 AZ 疫苗 6 例、莫德納 4 例、BNT 疫苗及卡介苗個 1 例。其中，獲得救濟金最高額個案為 20 多歲男性。

疾管署副署長曾淑慧說明，高雄市 20 多歲林先生，本身無相關病史，在接種 AZ 疫苗約兩週後出現紫斑症狀，骨髓檢查為免疫性血小板低下症，經多線治療效果不佳，醫療委員鑑定意見認為，無法確定與疫苗的關聯性，但依時序來看，個案是接種疫苗後、再領重度身心障礙手冊，因此核予該級距救濟金最高額 300 萬元，為非死亡個案中最高給付金額。

另外，宜蘭縣 20 多歲個案因為接種莫德納疫苗後發生蕁麻疹、全身紅疹，核予救濟金 5000 元，此次新冠疫苗獲救濟金中最年輕個案。

2021 年 3 月在台灣開打的新冠疫苗，國際與國內疫苗臨床試驗相關數據均不足，但在染疫風險與藥物安全之間「兩害相權取其輕」之下開放全民施打，逾二萬人在施打這些「副作用資料不足」的疫苗後有明顯不良副作用，更多是有健康青年於施打後猝死、癱瘓、或嚴重落髮。而政府在疫苗救濟及疫苗因果認定嚴苛且漫長，引發議論。
預防接種
疫苗
AZ
莫德納
卡介苗
BNT

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更新時間 : 2023-10-07 22:59 GMT+08:00

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