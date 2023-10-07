游盈隆︰台灣總統大選藍白合是「春夢一場」跡象已現 很快就要變臉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）在野黨整合持續僵持，民眾黨總統參選人柯文哲先是拋出「比民調，輸的退選」議題但遲未獲國民黨正面回應，台灣民意基金會游盈隆教授 7 日撰文點評，指現在已有許多跡象可看出「藍白合」只是一場「無聊的春夢」，藍白很快就會分道揚鑣。

游盈隆在臉書專頁貼文中先回憶以民調決定政黨提名候選人的濫觴 — 1996 年宜蘭市長補選，而且成效甚佳，首度為民進黨拿下宜蘭市執政權。

當民調順利完成後，郭時南支持度明顯領先其他二人，在無異議下，就確定提名他參選，民進黨大團結，他也順利高票當選。這是民進黨史上第一次依據民調結果，決定提名人選，意義重大。若干年後，不只民進黨，連國民黨都將民調做為提名依據，再進化到今日全民調提名，獨步全球民主國家，真的是想都沒想到。

回到 2024 總統大選，游盈隆表示，在野勢力深知不整合這一局穩輸，但儘管柯文哲在中秋假期間倡議「藍白要合，比民調，輸的退選」，但時至今日，朱立倫、侯友宜始終沒有正式具體回應，游批這留給外界的觀感是「心虛、怯戰」，非常不佳。

游盈隆指出，訴諸有公信力的民調，做為有效解決問題的機制，是經濟實惠、確實可行且具民主正當性，前述「1996宜蘭經驗」就是一個好例子。

游評論，現在已有許多跡象可看出，總統大選「藍白合」已是一場「無聊的春夢」，「選戰將回歸綠藍白三腳督競爭，而且藍白很快會變臉，棄保大戰將提前開打」。