2024巴黎奧運在即 臭蟲橫行地鐵、醫院、戲院 馬克宏誓言積極對抗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近來臭蟲在歐美各國肆虐，尤其是2024年即將舉辦奧運的巴黎更是如臨大敵，當地政府本週五（10/6）緊急召開跨部會會議，巴黎市政廳和總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府軍呼籲應採取積極行動，也呼籲各界勿恐慌。

法國目前遭受臭蟲（bedbug）侵擾。許多戲院、學校、大眾交通、醫院、企業、機場等場域都被入侵，不僅造成一波昆蟲恐懼症，也引發了人們對明年奧運期間健康和安全的質疑。

馬賽醫院的昆蟲學家、法國臭蟲權威專家Jean-Michel Berenger 說，每年夏末臭蟲數量就會大幅增加，主因是人們通常在7、8月間搬家，臭蟲躲藏在行李中，被人們帶往他處，而且臭蟲的數量正逐年增長中。

根據官方資料，過去5年內，在巴黎每10戶住家就有超過1戶曾遭到侵害。如今距離巴黎奧運僅剩9個月，法國政府正在努力遏制民眾對巴黎臭蟲的恐慌。

事實上，臭蟲肆虐並不是新聞，這種情況可能已經持續了20年，甚至30年，不僅只在法國，而是發生在世界各地。

第二次世界大戰後，由於殺蟲劑 DDT 的廣泛使用，臭蟲等其他害蟲的數量大幅減少。但近數十年來，DDT 被發現對人類的危害極大而被禁止，包括神經系統、致癌、肝腎病變、影響後代的健康和縮短壽命等傷害。

再加上全球衛生環境的改善，臭蟲的最大掠食者-蟑螂數量減少，臭蟲對其他較溫和的殺蟲劑產生了抗藥性，以及國際間旅遊、移民和貿易興盛，加速臭蟲傳播。

臭蟲又叫床蝨，為一種扁平的無翅小昆蟲，少數有翅膀且善飛。一般可存活1年，依食物充足否及溫度不同，雌性臭蟲每天可以產下1到5個卵，一生總計可產卵200至500個。常產卵於寢具之縫隙，棲息在室內的床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床罩邊沿等，日間都在縫隙間潛藏，主要在夜間活動，臭蟲若蟲在剛剛孵化出來時呈半透明，顏色較淺，吸血後轉為褐色。

其主要是夜出性吸血，遭叮咬後奇癢無比，且會持續1至2週。被咬後如為一般紅腫，可用外用止癢藥，但如果情況嚴重者，則應就醫診治。

Jean-Michel Berenger提到，相對於身體方面的傷害，更應該注意的是患者被叮咬後的心理健康。根據《BBC》報導，一名29歲的男子在公寓裡發現臭蟲後，他扔掉床墊、把全部衣服都洗一遍、反覆打掃家具和家裡每個角落，但還是無法入睡，他開始妄想著有東西在皮膚上爬來爬去。

而這起案例並非個案，由於臭蟲在巴黎地鐵、高速鐵路等大眾運輸工具上出沒，即使車上有空位，許多民眾也寧可站著。