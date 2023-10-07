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先進製程領軍突破摩爾定律? 輝達首席科學家：AI推理助攻運算能力千倍計

Bill Dally也看到市場未來對於透過AI推理提升電腦運算效能的強大需求，這不只讓 GPU 運算效能再倍增，還能降低耗能，一舉兩得。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/07 17:23
（圖片來源：REUTERS/Dado Ruvic）

（圖片來源：REUTERS/Dado Ruvic）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）輝達首席科學家 Bill Dally 不久前在一場晶片與系統設計師年會上致詞，指電腦運算發展在「後摩爾定律時代」十年以來出現大躍進式的變革，如今運算能力提升不再完全仰賴晶片先進製程與電晶體大小的物理性能，而是可以透過AI數學推理來大幅改善運算效能。

Bill Dally 說，其帶領的三百多人輝達工程師團隊驗證了這項論點，主要透過生成式AI推理，這十年來已將圖形處理器 (GPU) 運算效能提升千倍。輝達官網貼文也樂得接下三年前IEEE Spectrum與華郵專欄作家給予的「黃氏定律」稱號來描述此一電腦運算的變革。

目前外傳台積電與南韓三星都在三奈米製程上卡關，面對物理性能上的限制，同一時間，Bill Dally 也看到市場未來對於透過AI推理提升電腦運算效能的強大需求。Bill Dally 指出，透過輝達 Ampere 架構驅動加上「結構化稀疏（Structural sparsity）」加速，AI推理的運用不只讓 GPU 運算效能再倍增，還能降低耗能，一舉兩得。

Dally 也說，過去十年來，半導體製程有著巨大的躍進，輝達 GPU 在這段期間採用的運算晶片也從 28 奈米升級到 5 奈米，但實際上這只為輝達 GPU 運算效能拉升 2.5 倍，所以真正的變革，還是在於AI推理。因此他很有自信，即使摩爾定律現在走到一個成長瓶頸，但相信黃氏定律會持續深沈地影響未來科技產業，大幅提升運算效能。
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更新時間 : 2023-10-07 22:58 GMT+08:00

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