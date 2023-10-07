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台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」升空取消　倒數間監測數據微幅超標

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/07 17:00
台灣首顆自製氣象衛星原訂今（7）日升空，但因一項監測數據微幅超過最高容許數值而取消（圖／<a href="https://www.face...

台灣首顆自製氣象衛星原訂今（7）日升空，但因一項監測數據微幅超過最高容許數值而取消（圖／台灣首顆自製氣象衛星原訂今（7）日升空，但因一項監測數據微幅超過最高容許數值而取消（圖／截自國家太空中心TASA臉書）

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）台灣首顆自製氣象衛星獵風者原定今（7）日上午升空，但火箭卻在倒數時出現狀況，確定取消今日升空計畫。

獵風者衛星於今年7月運往法屬圭亞那，原訂台灣時間今日上午9點36分，與其他11個衛星一起搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空。

然而，在發射前讀秒到數時，卻遲遲不見火箭點火，儀表板上的autorisation lancement（授權啟動）、ensemble de lancement （發射裝置）亮起紅等，法屬圭亞那在不久後告知，今天發射任務確定取消。

此次取消發射的原因並不在衛星，負責發射的法國亞利安公司（Arianespace）表示，主要是在倒數期間，有一項監測數據微幅超過最高容許數值，為了安全起見才取消發射，預計在當地時間10月7日晚間10點36分（台灣時間10月8日上午9點36分）再次進行發射，目前正進行進一步調查。

亞利安公司表示，火箭，及其所載包含獵風者等的衛星，以及輔助載核狀態皆穩定及安全。

獵風者衛星台灣自製率達到約83%，衛星本體更由超過20家台灣廠商共同合作，國科會曾表示，獵風者衛星未來將提供多項重要數據，可判識海面波浪浪高，提供目前較缺乏的海面風速資訊，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。

獵風者任務軌道屬太陽同步軌道，可覆蓋全球，主要觀測範圍以太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶為主，在天氣觀測、颱風形成了解方面，都可望帶來許多幫助，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究。
台灣
氣象衛星
獵風者

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更新時間 : 2023-10-07 22:58 GMT+08:00

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