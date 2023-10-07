朝俄邊境貨物列車激增　美智庫：北韓恐已正式與俄國進行武器交易

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國智庫消息指出，最近朝俄邊境一處北韓的火車站貨物列車激增，有分析認為，繼上個月兩國進行首腦會談之後，兩國正正式進行武器交易。

韓聯社報導，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越經緯」（Beyond Parallel）指出，在位於朝俄邊境的圖們江鐵路設施共出現了73輛貨物列車，與過去5年所拍攝的衛星照片相比，可說是「戲劇性地增加」，過去最多時也只有20輛左右。

此次的分析員表示，從衛星照片看來，從朝俄會談的後五天開始，位於邊境的北韓圖們江鐵路設施上，貨物列車數量即開始呈穩定上升趨勢，且該車站為2022年11月俄羅斯列車停靠的地方，當時白宮說，他們確認是北韓在向瓦格納集團提供武器。

但分析員也補充，因為運輸用箱子、集裝箱等皆用防水布覆蓋著，無法確認內容物為何，且若是要將貨物運送至俄羅斯，必定會經過俄國哈桑車站，然而目前也尚未在哈桑車站捕捉到任何突兀的鐵路活動，因此，現在就斷定北韓貨物的最終目的地為何，可能還言之過早。

報導還指出，美國智庫還捕捉到，北韓似乎要擴大圖們鐵路其他地方的貨物容納量。

在此之前，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）5日曾報導，一名美國政府官員透露，北韓已開始向俄羅斯運送砲火。

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁於上個月13日進行會面，當時並未公開兩國達成了何種協議，但國際社會一直關注著北韓是否提供各種武器，給俄羅斯運用於烏克蘭戰爭，以此交換俄國尖端技術。