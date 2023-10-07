俄國將退出禁止核試條約？ 普丁：無此必要但有可能

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）歷經冷戰的軍備競賽後，各國意識到核子武器的威脅，於是1963年蘇聯、美國與英國簽訂了《部分禁止核試驗條約》，並在1996年於聯合國大會擴充為《全面禁止核試驗條約》（CTBT），然而，俄國卻在昨（6）日表示，撤回批准「是個選項」。

事實上，隨著美國為首的西方陣營與俄國的關係在俄烏戰爭爆發後急遽惡化，俄國國內一直就有應展現「核力量」的聲浪，這包括認為應降低使用核武的門檻以震懾「俄國敵人」的強硬派核子科學家卡拉加諾夫（Sergei Karaganov），以及

呼籲在西伯利亞重啟核子試爆的國營電視台RT News總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）。

週四普丁在接受卡拉加諾夫提問時含糊地指出，他尚不確定俄國有沒有必要重啟核子試爆試驗，不過未來「有機會表現得與美國一樣」，下議院杜馬（Duma）也有權決定撤回批准。他強調，由於任何人都應該知道用核武攻擊俄國會引來上百顆核彈的反擊而招致毀滅，現階段應沒必要改變俄國的核武使用方針。

普丁所謂的「表現得與美國一樣」，其實是在隱射美國雖然簽署了CTBT但國內從未核准。相較之下，俄國不但簽署也批准了該條約，因此該條約對俄國具有實質約束力，對美國反而沒有，這代表依據條約，美國可以繼續進行核子試爆，而俄國不行。

《全面禁止核試驗條約》與《不擴散核武條約》（NPT）是全球核武大國為了避免人類因陷入互相毀滅的核子戰爭而訂定的兩大「保險」，截至2023年6月為止CTBT的簽署國已有186個。

然而，擁有核武且長期處於對峙狀態的印度與巴基斯坦均未簽署，北朝鮮則在簽署後，於2003年宣布退出，而美國、中國、被懷疑正在進行核武研發的伊朗，以及從未承認擁有但外界認為已經有核武的以色列，也處於簽署但國內國會並未批准的狀態，因此實際上條約的約束力並不強，效用也不大。

訪談中普丁也透露，俄國已研發出更具威力並能同時裝載核彈頭的海燕核動力巡弋飛彈（9M730 Burevestnik），由於之前曾多次威脅俄國能夠動用核武，這次再提及俄國可能會「仿效」美國，可謂警告意味濃厚。