南門市場回家了！10/7試營運湧入大量人潮 消費滿額享好禮

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市公有南門市場今（7）日進駐新大樓試營運，大批民眾蜂擁而至探訪市場，市場內各家名攤以全新風貌迎接消費者，每攤前都湧現了長龍等待著購物採買。有民眾反應標示不清難找攤商位置，也有攤商認為有攤位淺、無法取出排水溝濾網等小缺失。北市府表示，將陸續改善。

位於台北市羅斯福路一段與南海路交會處的南門市場，因舊大樓不符耐震設計規定及混凝土氯離子含量偏高，台北市政府規劃改建，攤商自2019年10月遷至杭州南路2段附近中繼市場，歷經四年的改建工程，南門中繼市場在9月29日停止營業，254個攤商重新遷回原址（羅斯福路一段8號）新大樓。

北市市場處表示，新大樓的樓層設計與原市場一樣，地下一樓為販賣生鮮食品的商家、一樓主要販賣的是南北雜貨及熟食點心，另外二樓則是聚集服飾、精品珠寶的鋪位，同時也設有美食廣場，提供民眾在逛街之餘，能夠坐下來好好享用一頓飯的共食區域；市場營業時間則為早上7點至晚上7點。搭乘捷運前往的民眾可在中正紀念堂站2號出站，開車或騎車的民眾可由羅斯福路一段6巷口進入汽、機車地下停車場。

南門市長新大樓試營運，大批民眾蜂擁而至探訪市場新面貌。（圖／台北市產發局）

南門市場新大樓試營運首日，吸引了大量民眾的光顧，許多民眾一大早就搶先踏入市場，體驗全新的市場環境。中央社報導，在南門市場買菜多年的高小姐說，新大樓內部寬敞明亮，且有電扶梯可上下樓很方便，但因攤商攤位不同，剛進市場時，一時找不到攤商位置，建議在市場內部設置攤商位置圖。

此外有民眾反映電扶梯仍有灰塵、捷運連通道出口太小不好找等；攤商則指出，攤位過淺、無法取出排水溝濾網、攤位布簾等細項未裝設完成等小缺失。

台北市副市長林奕華表示，攤商剛搬回市場，需熟悉攤位一段時間，會在試營運1個月時間改善包含指標、動線等細項，市府全力配合自治會；至於民眾反映部分，會立即要求市場處與自治會討論，增加動線指引等內容。

為了配合市府行動支付的推廣，南門市場與彰化銀行臺灣Pay攜手舉辦回饋贈好禮活動。當天在南門市場內使用「臺灣Pay」消費的民眾，將可享受2%的回饋。此外，累積消費滿新台幣500元的民眾，可在二樓百貨兌換區兌換三選一的好禮，共計限量600組。想要瞭解更多南門市場的優惠和詳細活動內容，請關注「臺北好市發聲」官方粉絲團、以及「南門市場」官方粉絲團。

美食廣場座位區寬敞明亮。（圖／台北市產發局）