「美豬洗產地」爭議 瑞騰改標稱疏忽 新北開罰48萬、移送檢調偵辦

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）進口蛋事件未平，又爆出「美豬洗產地」爭議，桃園衛生局查獲瑞騰國際公司將美國冷凍豬梅花肉製成豬肉片後，標示原產地為加拿大，新北昨（6）日開罰瑞騰公司48萬並移送檢調偵辦，新北代理市長劉和然表示，只要查到不法，不僅要嚴格處分，還要公布相關的名單。

新北市衛生局表示，5日接獲桃園衛生局查核瑞騰國際公司之桃園工廠，於7月7日、9月21日及22日進貨原料「美國冷凍豬梅花肉」共計4萬9,885公斤，其中7月份2萬3,593公斤已售罄，另業者於9月23及26日取部分原料製造加工並分切為豬肉片(重組肉)約4,600公斤，外包裝標示原產地為加拿大，分別銷售給轄內31家及23家小型餐飲業者，總計54家，衛生局派員稽查皆已無庫存。

業者雖自稱作業疏忽而未即時更正產地所致，惟其行為嚴重影響消費者對豬肉加工食品有虛偽不實及假冒產地的食安觀感，經綜整評估新北市衛生局依違反食安法15條第1項第7款開罰新臺幣48萬元並將移送檢調偵辦釐清。

衛生局表示，自110年1月1日起中央開放含萊克多巴胺之豬肉進口，新北市查核進口肉品動作不停歇，跨局處成立聯起萊稽查小組，衛生局每年啟動轄內肉品源頭查核專案，110年至112年針對轄內源頭工廠及輸入業者共計查核約500家次，其中包含食藥署交下之輸入查核名單174家次，未查有豬肉原產地標示不實之情形，另抽驗660件豬肉及其製品，均未檢出含萊克多巴胺。

聯合報報導，劉和然今早受訪時被問到美豬稽查進度，他說全國都很重視標示，造成消費者很大的恐慌，新北這幾天來一直都很用心在稽查，已經連著稽查好幾天，侯市長雖然現在有些工作再忙，但仍隨時關心美豬的稽查情況。

他說，新北市在稽查的部分，只要查到不法，不僅要嚴格處分以外，還會對外公布相關的名單。

談到中央說要地方自己查豬肉流向，對此，劉和然說，會跟衛生局長確認，但還是拜託中央要把相關的資訊公布，否則就像上次進口蛋事件一樣，地方查了很久之後，中央才把所有的資訊公開，造成稽查人力疲於奔命。