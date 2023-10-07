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日本澀谷下逐客令！憂南韓梨泰院踩踏事故重演 「萬聖節不歡迎外國觀光客」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/07 11:20
澀谷區長長谷部健日前赴日本外國記者俱樂部（FCCJ）舉行記者會向全世界呼籲，外國遊客請不要在萬聖節期間來澀谷。（圖／路透社Alamy）

澀谷區長長谷部健日前赴日本外國記者俱樂部（FCCJ）舉行記者會向全世界呼籲，外國遊客請不要在萬聖節期間來澀谷。（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）每到萬聖節都會有大批國內外民眾把東京澀谷擠得水洩不通，尤其今年是疫後開放後的首次萬聖節，有鑒於去年南韓梨泰院踩踏159人死的慘案，澀谷區長長谷部健日前赴日本外國記者俱樂部（FCCJ）舉行記者會向全世界呼籲，外國遊客請不要在萬聖節期間來澀谷。

澀谷站前的十字路口可說是世界上最繁忙、最擁擠的十字路口之一，據2016年統計，一天累計平均至少有約20萬人穿越這個十字路口，假日可達逾50萬人，交通高峰期甚至有多達3000人同時穿越馬路的壯觀景象，讓澀谷這個路口成為代表東京的地標景點之一，每逢萬聖節更是擠滿群魔亂舞扮裝討糖和酒醉鬧事的民眾。

去年首爾梨泰院區萬聖節人群踩踏事件造成159人死亡後，日本官員也一直保持高度戒備，今年又是疫情解封後的第一個萬聖節，預計會湧入大批外國遊客，人數恐比疫情前還多。

日本東京都澀谷區長長谷部健5日召開記者會表示， 過度旅遊已為當地帶來財產損失，許多人酒後與當地居民發生口角、亂扔大量空罐、瓶等。如果不採取相關因應措施，今年萬聖節東京可能會經歷像去年首爾發生的踩踏事件。

澀谷區政府也公布相關防範對策，包括從10月27日到11月1日下午6時至凌晨5時之間，禁止民眾在澀谷站附近的道路上或公園等公共場域飲酒，同時也呼籲該地區的商店在這段期間內勿販售酒類。

長谷部健最後更強調，「澀谷的街道不是聚會場所」。

不過，考量到許多年輕人和觀光客不會聽從規定，當地政府仍會加強部署警戒，派出300名警力，比去年增加 50%，另有約150名工作人員在街頭提醒民眾勿在公共場所喝酒或吸煙。
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更新時間 : 2023-10-07 14:04 GMT+08:00

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